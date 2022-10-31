https://sputniknews.com.tr/20221031/hollywoodda-lula-bayrami-1062907110.html

Hollywood'da Lula bayramı

Hollywood'da Lula bayramı

ABD'de Demokrat Parti'yi destekleyen liberallerin çoğunlukta olduğu Hollywood dünyasının yıldızları, Amazon yağmur ormanlarının kurtarılması adına... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T17:41+0300

2022-10-31T17:41+0300

2022-10-31T18:44+0300

dünya

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

lula da silva

leonardo dicaprio

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Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve ekonomik lokomotifi Brezilya'da seçimlerin ikinci turunda siyasi yelpazenin sağ ucundaki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koltuğu kılpayı farkla eski solcu Devlet Başkanı Lula da Silva'ya kaptırması, dünya genelinde memnuniyetle karşılanmış gözüküyor. Latin Amerika'nın solcu liderlerinden ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa liderlerine dek farklı kesimlerin tebrik mesajı yağdırdığı Lula'nın arkasındaki bir diğer destek payandası da Hollywood.Bolsonaro döneminde devasa yangınlar çıkan ve müdahale edilmeden yanmaya terk edilen Amazon yağmur ormanlarını korumak için kampanyasında verdiği sözü zafer konuşmasında tekrarlayan Lula'yı destekleyen ve kutlayan Amerikan eğlence dünyasının başını, çevreciliği kadar son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olmasıyla da tanınan oyuncu Leonardo DiCaprio çekti.Brezilya seçimlerinin arifesinde ABD'nin New York şehrindeki Chrysler binasına dev harflerle "DÜNYANIN LULA'YA İHTİYACI VAR" yazısı yansıtılırken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından DiCaprio da "Yalnızca Brezilya ve Amazon için değil, tüm dünya için tarihin akışını değiştirme fırsatı sunuyor" diye tweetledi.Bolsonaro, 2019'da yağma ve talan için Amazon ormanlarını yangınlara açmakla suçlandığı dönemde kendisini eleştiren koronun yüksek seslerinden DiCaprio'ya 'Amazon yangınlarına maddi teşvik sağlamak' suçlaması yöneltmiş, bunun üzerine Brezilya Devlet Başkanı ile Oscar ödüllü Hollywood yıldızı arasında söz düellosu çıkmıştı. Daha önce Lula'ya 'Jedi desteği' açıklamış olan Yıldız Savaşları (Star Wars) oyuncusu Mark Hamill de sonuçların açıklanmasının ardından ışın kılıcıyla kuşandırdığı solcu lideri kutlayan tweet attı:“Brezilya'nın yeni seçilen başkanını tebrik ederim: Lula da Silva!!! #ByeByeBolsonaro." Uzay Yolu (Star Trek) dizisinin oyuncusu George Takei, "Brezilya'da aşırılığı ve faşizmi yendiler. Amerika'da da bunu yapalım" diye tweetledi. Seçim kampanyası sırasında da bir dizi ünlü sendika kökenli solcu lidere desteklerini dile getirdi.Barbara Streisand, "Brezilya'daki seçim, Amazon yağmur ormanlarının 'dünyanın akciğerleri' olarak mı kalacağını veya kısa vadeli kâr için tümden yok edilip edilmeyeceğini belirleyebilir" dedi. Oscar ödüllü ünlü şarkıcı-oyuncu "Isınan gezegenimizin Amazon'un yok edilmemesine ihtiyacı var" vurgusunu yaptı. 3 kez Oscar'a aday gösterilen başarılı bir oyuncuyken Hulk'u canlandırdığından beri Avengers yıldızına dönüşen Mark Ruffalo, Lula'yı destekleyen video yayımlayıp “Yağmur ormanlarına ve orada yaşaya yerli insanlara ne olacağı, gelecek bin yıl boyunca dünyanın geri kalanını etkileyecek" uyarısında bulundu. Ruffalo, "Şu anda yağmur ormanlarını korumak için en iyi konumda olan lider" diye nitelediği Lula için tebrik mesajı da yayımladı:"Muhteşem ve inkar edilemez galibiyetiniz için tebrikler. Demokrasinin, halkın, Amazon'un ve içindeki tüm canlıların şampiyonu olduğunuz için teşekkür ederiz."Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisi, Aquaman ve Dune filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Jason Momoa, daha önce Lula'ya desteğini açıklamasının ardından, solcu liderin oy sayımında Bolsonaro'yu geçtiğine dair haberi kalp emojileriyle paylaştı.

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https://sputniknews.com.tr/20191130/bolsonaro-di-caprioyu-amazonda-yanginlara-maddi-tesvik-saglamakla-sucladi-1040729817.html

https://sputniknews.com.tr/20220729/brezilya-lideri-bolsonarodan-bm-iklim-elcisi-di-caprioya-ders-vermeden-once-yatindan-vazgec-1059268064.html

https://sputniknews.com.tr/20221027/brezilya-secimleri-oyuncu-jason-momoa-lulaya-destegini-acikladi-1062762095.html

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jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, lula da silva, leonardo dicaprio