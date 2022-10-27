https://sputniknews.com.tr/20221027/brezilya-secimleri-oyuncu-jason-momoa-lulaya-destegini-acikladi-1062762095.html

Brezilya seçimleri: Oyuncu Jason Momoa, Lula'ya desteğini açıkladı

Brezilya seçimleri: Oyuncu Jason Momoa, Lula'ya desteğini açıkladı

Hollywood yıldızları Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo ve Mark Hamill'in ardından, ünlü oyuncu Jason Momoa da Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Luiz... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:11+0300

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dünya

brezilya

seçim

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

jason momoa

amazon ormanları

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Brezilya'daki İşçi Partisi lideri Luiz Inacio Lula da Silva, seçimlerde Amazon yağmur ormanlarının tahribatıyla suçlanan aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yarışıyor.Pek çok Hollywood yıldızının Brezilya seçimlerine ilişkin açıklama yapmasının ardından, bir destek duyurusu da Aquaman filminin başrolü Jason Momoa'dan geldi.43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Lula'nın seçim anketlerinde önde olduğuna dair bir haberin görüntüsüne yer vererek, görselin üzerine ise kalp emojileri bıraktı.Daha önce de Marvel'in Hulk karakterini canlandıran oyuncu Mark Ruffalo, Lula'ya olan desteğini yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Amazon yağmur ormanları ve iklim değişikliğine işaret eden ünlü aktör, Brezilyalılara 'seçimlerin küresel etkilerini' göz önünde bulundurmaları çağrısı yapmıştı. Ruffalo, "Yağmur ormanlarına ve yerli halklara yapılanların, gelecek bin yıl boyunca dünyanın geri kalanına etkileri olacak. Şu anda yağmur ormanlarını en iyi koruyacak olan lider Lula." demişti.Star Wars oyuncusu Mark Hamill ise, Twitter'dan "Gelecek senin ilinde Brezilya" paylaşımı yapmıştı.Çevrecilik konusundaki paylaşımlarıyla ve aktivizmiyle gündeme gelen, Amazonlar konusundaki paylaşımları nedeniyle Bolsonaro ile sık sık gerilim yaşayan Titanik oyuncusu Leonardo DiCaprio, yağmur ormanlarının önemine işaret ederek Brezilyalıları oy kullanmaya teşvik etti.30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci turda Lula'nın yüzde 52'lik destek ile önde olduğu, Bolsonaro'nun ise küçük bir farkla yüzde 48 destek topladığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/psgnin-yildizi-neymar-brezilyada-duzenlenecek-secimlerde-bolsonaroyu-destekleyecegini-acikladi-1061781035.html

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brezilya, seçim, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, jason momoa, amazon ormanları