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Son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olan DiCaprio alay konusu oldu
Son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olan DiCaprio alay konusu oldu
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatını takip edenlerin yaptığı hesaplama yine tuttu. 1999 yılından bu yana 25 yaşın üzerindeki biriyle hiç birliktelik... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:57+0300
2022-09-01T14:13+0300
yaşam
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Titanik ve diğer pek çok ödüllü filmde başrolde yer alan usta oyuncu Leonardo Dicaprio, 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone ile yollarını ayırdı. Ancak haber pek kimseyi şaşırtmadı.Zira hayranları son 23 yıldır 25 yaş üzerindeki biriyle hiç ilişkisi olmayan ünlü oyuncunun bu yıl 25 yaşına giren Morrone'dan ayrılacağı iddialarını bir süredir dile getiriyordu. Dün ikilinin birlikteliklerine son verdiği haberi, DiCaprio'nun 25 yaş kuralının gerçek olduğu yönündeki iddiaları perçinledi. Sosyal medyanın buna tepkisi de gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun son 23 yıllık ilişki geçmişini infografik haline getirirken, olaya atıfta bulunanlar arasında Ryanair Havayolları, Los Angeles Times gazetesi ve Alman Borussia Dortmund futbol kulübü yer aldı.Ryanair havayolları attığı tweette şirketin 37 yaşında olduğu bilgisine yer vererek, "Leo DiCaprio'yu 12 yıldır göremedik" dedi.Los Angeles Times çiftin ayrılığına dair haberinde ise "47 yaşındaki Leonardo DiCaprio ve (kaç yaşında olduğunu tahmin edin) Camila Morrone yollarını ayırdı" başlığını kullandı.Borussia Dortmund (BVB) da klübün 112 yaşında olmasına atıfta bulunarak, "Ne yazık ki Leonardio DiCaprio BVB hayranı olamaz" ifadelerine yer verdi.
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leonardo dicaprio

Son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olan DiCaprio alay konusu oldu

13:57 01.09.2022 (güncellendi: 14:13 01.09.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniLeonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatını takip edenlerin yaptığı hesaplama yine tuttu. 1999 yılından bu yana 25 yaşın üzerindeki biriyle hiç birliktelik yaşamamış olan 47 yaşındaki oyuncu, 25 yaşına giren 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone'dan da ayrıldı. Ayrılık haberi üzerine DiCaprio sosyal medyada tiye alındı.
Titanik ve diğer pek çok ödüllü filmde başrolde yer alan usta oyuncu Leonardo Dicaprio, 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone ile yollarını ayırdı. Ancak haber pek kimseyi şaşırtmadı.
Zira hayranları son 23 yıldır 25 yaş üzerindeki biriyle hiç ilişkisi olmayan ünlü oyuncunun bu yıl 25 yaşına giren Morrone'dan ayrılacağı iddialarını bir süredir dile getiriyordu. Dün ikilinin birlikteliklerine son verdiği haberi, DiCaprio'nun 25 yaş kuralının gerçek olduğu yönündeki iddiaları perçinledi.
Sosyal medyanın buna tepkisi de gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun son 23 yıllık ilişki geçmişini infografik haline getirirken, olaya atıfta bulunanlar arasında Ryanair Havayolları, Los Angeles Times gazetesi ve Alman Borussia Dortmund futbol kulübü yer aldı.
Ryanair havayolları attığı tweette şirketin 37 yaşında olduğu bilgisine yer vererek, "Leo DiCaprio'yu 12 yıldır göremedik" dedi.
Los Angeles Times çiftin ayrılığına dair haberinde ise "47 yaşındaki Leonardo DiCaprio ve (kaç yaşında olduğunu tahmin edin) Camila Morrone yollarını ayırdı" başlığını kullandı.
Borussia Dortmund (BVB) da klübün 112 yaşında olmasına atıfta bulunarak, "Ne yazık ki Leonardio DiCaprio BVB hayranı olamaz" ifadelerine yer verdi.
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