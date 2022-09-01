Son 23 yıldır sadece 25 yaş altındaki kadınlarla birlikte olan DiCaprio alay konusu oldu
13:57 01.09.2022 (güncellendi: 14:13 01.09.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniLeonardo DiCaprio
© AP Photo / Evan Agostini
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatını takip edenlerin yaptığı hesaplama yine tuttu. 1999 yılından bu yana 25 yaşın üzerindeki biriyle hiç birliktelik yaşamamış olan 47 yaşındaki oyuncu, 25 yaşına giren 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone'dan da ayrıldı. Ayrılık haberi üzerine DiCaprio sosyal medyada tiye alındı.
Titanik ve diğer pek çok ödüllü filmde başrolde yer alan usta oyuncu Leonardo Dicaprio, 4 yıllık sevgilisi Camila Morrone ile yollarını ayırdı. Ancak haber pek kimseyi şaşırtmadı.
Zira hayranları son 23 yıldır 25 yaş üzerindeki biriyle hiç ilişkisi olmayan ünlü oyuncunun bu yıl 25 yaşına giren Morrone'dan ayrılacağı iddialarını bir süredir dile getiriyordu. Dün ikilinin birlikteliklerine son verdiği haberi, DiCaprio'nun 25 yaş kuralının gerçek olduğu yönündeki iddiaları perçinledi.
Sosyal medyanın buna tepkisi de gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun son 23 yıllık ilişki geçmişini infografik haline getirirken, olaya atıfta bulunanlar arasında Ryanair Havayolları, Los Angeles Times gazetesi ve Alman Borussia Dortmund futbol kulübü yer aldı.
This Leonardo DiCaprio graph where he continues to get older and his girlfriends never age above 25 lives rent-free in my head. pic.twitter.com/bHlhw7Evmg— Sarah Lerner (@SarahLerner) August 31, 2022
Ryanair havayolları attığı tweette şirketin 37 yaşında olduğu bilgisine yer vererek, "Leo DiCaprio'yu 12 yıldır göremedik" dedi.
We haven't seen Leo DiCaprio in 12 years 🤔 pic.twitter.com/ShYXLpvGNc— Ryanair (@Ryanair) August 31, 2022
Los Angeles Times çiftin ayrılığına dair haberinde ise "47 yaşındaki Leonardo DiCaprio ve (kaç yaşında olduğunu tahmin edin) Camila Morrone yollarını ayırdı" başlığını kullandı.
Leonardo DiCaprio, 47, and Camila Morrone, [take a guess], have reportedly split https://t.co/ahiFOYwvGx— Los Angeles Times (@latimes) August 31, 2022
Borussia Dortmund (BVB) da klübün 112 yaşında olmasına atıfta bulunarak, "Ne yazık ki Leonardio DiCaprio BVB hayranı olamaz" ifadelerine yer verdi.
Leonardo DiCaprio, unfortunately, cannot be a BVB fan pic.twitter.com/po9L9uzNME— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 31, 2022