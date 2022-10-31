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Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T22:08+0300
2022-10-31T22:09+0300
dünya
hindistan
köprü
ölü
facia
tutuklama
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Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprünün dün çökmesi sonucu yaşanan facia ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.Polis, tutuklananlar arasında köprünün bakımı ve işletilmesi için geçtiğimiz mart ayında 15 yıllık sözleşme imzalayan Oreva Group'un yöneticileri, köprüdeki bilet memurları ve güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ifade etti.'Kimseyi bağışlamayacağız'Başmüfettiş Ashok Yadav, facia ile ilgili polisin özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu belirterek, “Suçluların kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kimseyi bağışlamayacağız" dedi.Oreva Group’a ise Gujarat eyaleti tarafından cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer ihlallerden dava açıldı.Faciada 141 kişi öldüÜzerinde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çökmüş, faciada 141 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar en az 177 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ülkede 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi olduğu döneminde inşa edilen yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprü, 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/hindistanda-koprunun-cokmesi-sonucu-yuzlerce-kisi-nehre-dustu-en-az-40-kisi-hayatini-kaybetti-1062873444.html
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hindistan, köprü, ölü, facia, tutuklama
hindistan, köprü, ölü, facia, tutuklama

Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı

22:08 31.10.2022 (güncellendi: 22:09 31.10.2022)
© EPA / SIDDHARAJ SOLANKIHindistan’ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© EPA / SIDDHARAJ SOLANKI
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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprünün dün çökmesi sonucu yaşanan facia ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.
Polis, tutuklananlar arasında köprünün bakımı ve işletilmesi için geçtiğimiz mart ayında 15 yıllık sözleşme imzalayan Oreva Group'un yöneticileri, köprüdeki bilet memurları ve güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ifade etti.

'Kimseyi bağışlamayacağız'

Başmüfettiş Ashok Yadav, facia ile ilgili polisin özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu belirterek, “Suçluların kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kimseyi bağışlamayacağız" dedi.
Oreva Group’a ise Gujarat eyaleti tarafından cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer ihlallerden dava açıldı.

Faciada 141 kişi öldü

Üzerinde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çökmüş, faciada 141 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar en az 177 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ülkede 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi olduğu döneminde inşa edilen yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprü, 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açılmıştı.
Hindistan- Köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
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Hindistan'da asma köprü çöktü: 141 ölü
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