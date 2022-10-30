Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221030/hindistanda-koprunun-cokmesi-sonucu-yuzlerce-kisi-nehre-dustu-en-az-40-kisi-hayatini-kaybetti-1062873444.html
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi yaşamını yitirdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T18:43+0300
2022-10-30T18:48+0300
hindistan
köprü
dünya
asma köprü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062873492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_298ce70c64a4f8983f0c4cdcb3fabdd9.jpg
Hindistan'da üzerinde 400'den fazla kişinin olduğu bir köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062873492_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1550e5f425338e57d3030823d308e268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, köprü, asma köprü
hindistan, köprü, asma köprü

Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti

18:43 30.10.2022 (güncellendi: 18:48 30.10.2022)
© AAHindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da üzerinde 400'den fazla kişinin olduğu bir köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала