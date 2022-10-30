https://sputniknews.com.tr/20221030/hindistanda-koprunun-cokmesi-sonucu-yuzlerce-kisi-nehre-dustu-en-az-40-kisi-hayatini-kaybetti-1062873444.html
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi yaşamını yitirdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T18:43+0300
2022-10-30T18:43+0300
2022-10-30T18:48+0300
hindistan
köprü
dünya
asma köprü
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Hindistan'da üzerinde 400'den fazla kişinin olduğu bir köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
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hindistan, köprü, asma köprü
hindistan, köprü, asma köprü
Hindistan'da köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü: En az 40 kişi hayatını kaybetti
18:43 30.10.2022 (güncellendi: 18:48 30.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da üzerinde 400'den fazla kişinin olduğu bir köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.