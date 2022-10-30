https://sputniknews.com.tr/20221030/leyla-ile-mecnundan-czn-burak-gondermesi--1062868412.html

Leyla ile Mecnun'dan CZN Burak göndermesi

Leyla ile Mecnun'dan CZN Burak göndermesi

Leyla ile Mecnun'un bir sahnesinde sosyal medyada 40 milyondan fazla takipçisi olan restoran zinciri sahibi CZN Burak'ın taklidi yapıldı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T15:27+0300

2022-10-30T15:27+0300

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leyla ile mecnun

czn burak

yaşam

gönderme

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Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun sık sık yaptığı göndermeler ile gündem oluyor.Taksi sorunu ve ekonomi gibi birçok konuya yer verilen dizide son olarak CZN Burak'a gönderme yapıldı. Dizinin son bölümünde 'İsmail Abi' ve 'Mecnun' karakteri mutfak tezgahında çalışırken görüldü.Geçtiğimiz günlerde CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verilmişti. Aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söyleyen Özdemir gündem olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221021/aylik-gelirini-30-bin-lira-olarak-aciklayan-czn-burak-herkesin-kazanci-kendini-ilgilendirir-1062555144.html

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leyla ile mecnun, czn burak, gönderme