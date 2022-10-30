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https://sputniknews.com.tr/20221030/leyla-ile-mecnundan-czn-burak-gondermesi--1062868412.html
Leyla ile Mecnun'dan CZN Burak göndermesi
Leyla ile Mecnun'dan CZN Burak göndermesi
Leyla ile Mecnun'un bir sahnesinde sosyal medyada 40 milyondan fazla takipçisi olan restoran zinciri sahibi CZN Burak'ın taklidi yapıldı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T15:27+0300
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leyla ile mecnun
czn burak
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gönderme
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Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun sık sık yaptığı göndermeler ile gündem oluyor.Taksi sorunu ve ekonomi gibi birçok konuya yer verilen dizide son olarak CZN Burak'a gönderme yapıldı. Dizinin son bölümünde 'İsmail Abi' ve 'Mecnun' karakteri mutfak tezgahında çalışırken görüldü.Geçtiğimiz günlerde CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verilmişti. Aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söyleyen Özdemir gündem olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221021/aylik-gelirini-30-bin-lira-olarak-aciklayan-czn-burak-herkesin-kazanci-kendini-ilgilendirir-1062555144.html
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leyla ile mecnun, czn burak, gönderme
leyla ile mecnun, czn burak, gönderme

Leyla ile Mecnun'dan CZN Burak göndermesi

15:27 30.10.2022 (güncellendi: 15:33 30.10.2022)
© Fotoğraf : YouTubeLeyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Leyla ile Mecnun'un bir sahnesinde sosyal medyada 40 milyondan fazla takipçisi olan restoran zinciri sahibi CZN Burak'ın taklidi yapıldı.
Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun sık sık yaptığı göndermeler ile gündem oluyor.
Taksi sorunu ve ekonomi gibi birçok konuya yer verilen dizide son olarak CZN Burak'a gönderme yapıldı. Dizinin son bölümünde 'İsmail Abi' ve 'Mecnun' karakteri mutfak tezgahında çalışırken görüldü.
Geçtiğimiz günlerde CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verilmişti. Aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söyleyen Özdemir gündem olmuştu.
CZN Burak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
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Aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan 'CZN Burak': Herkesin kazancı kendini ilgilendirir
21 Ekim, 07:38
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