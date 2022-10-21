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Aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan 'CZN Burak': Herkesin kazancı kendini ilgilendirir
Aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan 'CZN Burak': Herkesin kazancı kendini ilgilendirir
Dün görülen bir duruşmada aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu ifade eden 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, "Herkesin kazancı kendini... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T07:38+0300
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İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle 'İmar Kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandıkları davada düşme kararı alan 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına Twitter'dan yanıt verdi. Özdemir duruşmadaki kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtmişti.Ancak bu tutarın gerçeği yansıtmadığını ileri süren sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'i gerçeği yansıtmayan beyanda bulunmakla suçlamıştı.Suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt veren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir.Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir.Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim , beni kimse kendisi ile karıştırmasın :)"
https://sputniknews.com.tr/20221020/czn-burak-yargilandigi-davada-aylik-gelirini-acikladi-1062523826.html
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czn burak, aylık gelir
czn burak, aylık gelir

Aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklayan 'CZN Burak': Herkesin kazancı kendini ilgilendirir

07:38 21.10.2022
© DHACZN Burak
CZN Burak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© DHA
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Dün görülen bir duruşmada aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu ifade eden 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir" dedi.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle 'İmar Kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandıkları davada düşme kararı alan 'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına Twitter'dan yanıt verdi.
Özdemir duruşmadaki kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtmişti.
Ancak bu tutarın gerçeği yansıtmadığını ileri süren sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'i gerçeği yansıtmayan beyanda bulunmakla suçlamıştı.
Suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt veren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir.Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir.Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim , beni kimse kendisi ile karıştırmasın :)"
'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
TÜRKİYE
'CZN Burak', yargılandığı davada aylık gelirini açıkladı
Dün, 13:47
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