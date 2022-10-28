https://sputniknews.com.tr/20221028/doc-dr-gokce-turkiye-ve-rusya-abdnin-ortak-hedefi--1062801651.html
Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi
Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ukrayna krizinde Türkiye’nin Rusya’ya büyük bir destek sağladığını söyledi. Gökçe, ABD’nin Türkiye ve Rusya’yı hedef tahtasına koyarak... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:34+0300
2022-10-28T13:34+0300
2022-10-28T13:35+0300
dünya
nato
kimyasal silah
abd
ukrayna
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
avrupa
enerji krizi
rusya
türkiye
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Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuk olarak katıldı. Gökçe programda, Türkiye-Rusya ilişkilerini, yaşanan enerji krizinin Avrupa’ya etkilerini ve Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumladı.‘Türkiye Rusya’ya büyük bir destek sağlamış durumda’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’nin bir gaz dağıtım noktası olması’ önerisinin Türkiye’ye etkilerini değerlendiren Gökçe, bunun Türkiye’ye ekonomik anlamda olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi. Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Gökçe, hem kurumsal anlamda hem de liderler arasındaki dostluğa dikkat çekti:‘Kimyasal silah iftirasının arkasında ABD var’Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumlayan Gökçe, bu iddiaların ABD’nin bir taktiği olduğunu belirtti. Aynı zamanda emekli Jandarma Binbaşı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bilgisini paylaşan Gökçe, şu açıklamalarda bulundu:‘ABD, Türkiye’nin ŞİÖ’ye olan ilgisinden rahatsız’Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) yükselişte olduğunu kaydeden Gökçe, örgüte dahil olmamalarına rağmen çoğu ülkenin ŞİÖ’yü ilgi ile takip ettiğini ve toplantılarına katıldıklarını bildirdi. ABD’nin Türkiye’nin ŞİÖ’ye ilgisinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Gökçe, şunları söyledi:‘Türkiye ve Rusya Doğu Akdeniz’de tatbikat yapmalı’Türkiye’nin milli politikalarının NATO ile uyuşmadığını dile getiren Gökçe, Türkiye ve Rusya’nın Doğu Akdeniz’de birlikte tatbikat yapmaları gerektiğini savundu. Gökçe, “Bölgede Rusya ile yapılacak ortak bir tatbikat NATO’nun hiç hoşuna gitmeyecektir. Bu açık ve net. Ama onların yaptığı tatbikat da bizim hoşumuza gitmez. Onların hoşuna gitmeyecek diye yapmamamız ya da alternatif aramamamız da düşünülemez. Doğu Akdeniz’de neden tatbikat yapıyorsunuz? Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin silah ambargosunu neden kaldırdınız? Bu bölgede yaptığınız tatbikatta Türkiye neden yok? Bu tatbikatı NATO kapsamında mı yapıyorsunuz? NATO kapsamında yapıyorsanız Türkiye neden yok? Ya da NATO kapsamında yapmıyorsanız neden yapıyorsunuz? Bütün bunları sorduğumuzda bize bir cevap verebildiklerini düşünmüyorum. Türkiye’yi gözden çıkarmışlar. Çünkü Türkiye’nin milli politikaları onların aleyhine. Türkiye milli politika izliyor, Doğu Akdeniz’de de aynısını yapıyor” şeklinde konuştu.‘Avrupa halkı Rusya ile iyi ilişkiler istiyor’Avrupa halkının NATO’dan kopmak ve Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesini istediğini kaydeden Gökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:
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nato, kimyasal silah, abd, ukrayna, şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrupa, enerji krizi, rusya, türkiye
Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi
13:34 28.10.2022 (güncellendi: 13:35 28.10.2022) Abone ol
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ukrayna krizinde Türkiye’nin Rusya’ya büyük bir destek sağladığını söyledi. Gökçe, ABD’nin Türkiye ve Rusya’yı hedef tahtasına koyarak ortak hedef haline getirdiğini kaydetti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuk olarak katıldı. Gökçe programda, Türkiye-Rusya ilişkilerini, yaşanan enerji krizinin Avrupa’ya etkilerini ve Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumladı.
‘Türkiye Rusya’ya büyük bir destek sağlamış durumda’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’nin bir gaz dağıtım noktası olması’
önerisinin Türkiye’ye etkilerini değerlendiren Gökçe, bunun Türkiye’ye ekonomik anlamda olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi. Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Gökçe, hem kurumsal anlamda hem de liderler arasındaki dostluğa dikkat çekti:
“Türkiye ekonomik anlamda büyük bir atılım sağlar. Türkiye hem boru hatlarının birleştiği bir nokta olacak hem de ticaret ve enerji borsasının kurulduğu üçüncü bir yer olacak Avrupa için. Dolayısıyla bu önemli ve Avrupa da bunu almak zorunda kalacak. Gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Gerçekleşmesi de gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye denge politikasıyla Rusya’ya büyük bir destek sağlamış durumda. Rusya da Türkiye’nin kendisine vermiş olduğu desteğin farkında. Zaten Sayın Cumhurbaşkanının Putin ile kişisel dostluğu ve Türkiye’nin de kurumsal anlamda Rusya ile ilişkileri iyi. Sonuç itibariyle Türkiye ve Rusya bütün krizleri konuşarak, istişare ederek çözmüşlerdir. Masaya oturtabiliyorlar, birbirlerini anlayabiliyorlar. Bunları yapanların kimler olduğunu bilip aslında devletlerin bu konuda niyetlerinin olmadığını herkes biliyor, her iki taraf da biliyor. Birbirlerine düşman değiller ve her ikisini de hedef tahtasına koyan, saldıran ortak bir düşman var. O da NATO. Türkiye ve Rusya ortak hedef.”
‘Kimyasal silah iftirasının arkasında ABD var’
Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumlayan Gökçe, bu iddiaların ABD’nin bir taktiği olduğunu belirtti. Aynı zamanda emekli Jandarma Binbaşı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bilgisini paylaşan Gökçe, şu açıklamalarda bulundu:
“Bu ABD’nin bir taktiği. Müdahale etmek istediği ülkedeki işbirlikçilerine bir haber yaptırıyor. Çıkan bu haber üzerine hareket ederek önce kınama, ardından küresel anlamda dünya kamuoyunu oluşturma ve kendi iç kamuoyunu oluşturduktan sonra da buralara müdahale ediyor. Bu Irak’ta gerçekleşti. Irak’ta kimyasal silah kullanıldı haberi yapıldı. Kendi iç kamuoyunda ‘Burada kimyasal silah kullanıldı. İnsanlar öldü. Bizim, buradaki insanlara daha iyi yaşam koşulları sağlayabilmemiz için müdahale etmemiz gerekir’ şeklinde bir kamuoyu oluşturduktan sonra da aynı propagandayla küresel anlamda da bir kamuoyu oluşturdu ve müdahale etti. Bu; Türkiye’ye yönelik de bir propagandanın ürünüdür. Bunu ülke içerisindeki kendi işbirlikçileriyle, vekil terör örgütleri vasıtasıyla yapıyor. Şunu söylemek lazım; TSK’nın envanterinde kimyasal silah yok. Dünyada ilk nükleer silahı ABD kullandı. Türkiye de bu silahlardan muhtemel bir saldırıda korunmak için ne yapılır onu öğretir.”
‘ABD, Türkiye’nin ŞİÖ’ye olan ilgisinden rahatsız’
Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) yükselişte olduğunu kaydeden Gökçe, örgüte dahil olmamalarına rağmen çoğu ülkenin ŞİÖ’yü ilgi ile takip ettiğini ve toplantılarına katıldıklarını bildirdi. ABD’nin Türkiye’nin ŞİÖ’ye ilgisinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Gökçe, şunları söyledi:
“Şanghay İşbirliği Örgütü şahlanmış durumda. En son yapılan toplantı bu şekildeydi. ŞİÖ ile alakası olmayan ülkeler katıldı. Suudi Arabistan, Katar, Mısır katıldı. Bu ülkelerin hepsi ABD’nin dayatmacı politikalarından uzaklaşmak isteyen ülkeler. ŞİÖ her ne kadar sınır güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunmak ya da iktisadi bir örgüt gibi kurulmuş olsa bile şu anda siyasi bir örgüt olmaya ve askeri bir örgüt olmaya hızlı bir şekilde gidiyor. Bu bir gereksinim olarak ortaya çıktı. Çünkü ABD’nin dayatmacı politikalarından artık Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar da uzaklaşmak istiyor. Bundan ve Türkiye’nin orada olmasından rahatsız olan bir ABD var. Bunun için de bir şekilde Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası güdüyor.“
‘Türkiye ve Rusya Doğu Akdeniz’de tatbikat yapmalı’
Türkiye’nin milli politikalarının NATO ile uyuşmadığını dile getiren Gökçe, Türkiye ve Rusya’nın Doğu Akdeniz’de birlikte tatbikat yapmaları gerektiğini savundu. Gökçe, “Bölgede Rusya ile yapılacak ortak bir tatbikat NATO’nun hiç hoşuna gitmeyecektir. Bu açık ve net. Ama onların yaptığı tatbikat da bizim hoşumuza gitmez. Onların hoşuna gitmeyecek diye yapmamamız ya da alternatif aramamamız da düşünülemez. Doğu Akdeniz’de neden tatbikat yapıyorsunuz? Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin silah ambargosunu neden kaldırdınız? Bu bölgede yaptığınız tatbikatta Türkiye neden yok? Bu tatbikatı NATO kapsamında mı yapıyorsunuz? NATO kapsamında yapıyorsanız Türkiye neden yok? Ya da NATO kapsamında yapmıyorsanız neden yapıyorsunuz? Bütün bunları sorduğumuzda bize bir cevap verebildiklerini düşünmüyorum. Türkiye’yi gözden çıkarmışlar. Çünkü Türkiye’nin milli politikaları onların aleyhine. Türkiye milli politika izliyor, Doğu Akdeniz’de de aynısını yapıyor” şeklinde konuştu.
‘Avrupa halkı Rusya ile iyi ilişkiler istiyor’
Avrupa halkının NATO’dan kopmak ve Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesini istediğini kaydeden Gökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Toplumsal olaylara hiçbir iktidar kayıtsız kalamaz. Avrupa halkı savaşı istemiyor. Bu bir gerçeklik. Siz yıllarca refah içinde yaşayacaksınız. ABD gelecek ‘Rusya benim hedefimde, al sana düşman. Bu düşmanla sen mücadele et’ diyecek. Neyle mücadele ediyor? Mültecisi ile mücadele ediyor. Çok fazla Ukraynalı giriyor. Şu an da itirazlar geliyor, hayat pahalı. Ukraynalılarla refahlarını paylaşmak istemiyorlar ve toplumsal olaylar ortaya çıkıyor. İktidarlar tabii ki değişecek. Avrupa güvenlik anlamında kendisine bağlayan NATO’dan kopmak istiyor. Öncelikle kendi güvenliğini sağlayacak şekilde bir ordu kurmak istiyor ki NATO’nun politikalarından uzaklaşabilsin. Mevcut iktidarlar bu konuda net bir adım atmıyorlar. Bu net adımı atacak iktidarlar gelinceye kadar mevcut iktidarlar oldukça zorlanacak diye düşünüyorum.”