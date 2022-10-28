https://sputniknews.com.tr/20221028/doc-dr-gokce-turkiye-ve-rusya-abdnin-ortak-hedefi--1062801651.html

Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi

Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Ukrayna krizinde Türkiye’nin Rusya’ya büyük bir destek sağladığını söyledi. Gökçe, ABD’nin Türkiye ve Rusya’yı hedef tahtasına koyarak... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:34+0300

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dünya

nato

kimyasal silah

abd

ukrayna

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

avrupa

enerji krizi

rusya

türkiye

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Doç. Dr. Gökçe: Türkiye ve Rusya ABD’nin ortak hedefi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuk olarak katıldı. Gökçe programda, Türkiye-Rusya ilişkilerini, yaşanan enerji krizinin Avrupa’ya etkilerini ve Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumladı.‘Türkiye Rusya’ya büyük bir destek sağlamış durumda’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’nin bir gaz dağıtım noktası olması’ önerisinin Türkiye’ye etkilerini değerlendiren Gökçe, bunun Türkiye’ye ekonomik anlamda olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi. Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Gökçe, hem kurumsal anlamda hem de liderler arasındaki dostluğa dikkat çekti:‘Kimyasal silah iftirasının arkasında ABD var’Türkiye’ye yönelik kimyasal silah iddialarını yorumlayan Gökçe, bu iddiaların ABD’nin bir taktiği olduğunu belirtti. Aynı zamanda emekli Jandarma Binbaşı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bilgisini paylaşan Gökçe, şu açıklamalarda bulundu:‘ABD, Türkiye’nin ŞİÖ’ye olan ilgisinden rahatsız’Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) yükselişte olduğunu kaydeden Gökçe, örgüte dahil olmamalarına rağmen çoğu ülkenin ŞİÖ’yü ilgi ile takip ettiğini ve toplantılarına katıldıklarını bildirdi. ABD’nin Türkiye’nin ŞİÖ’ye ilgisinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Gökçe, şunları söyledi:‘Türkiye ve Rusya Doğu Akdeniz’de tatbikat yapmalı’Türkiye’nin milli politikalarının NATO ile uyuşmadığını dile getiren Gökçe, Türkiye ve Rusya’nın Doğu Akdeniz’de birlikte tatbikat yapmaları gerektiğini savundu. Gökçe, “Bölgede Rusya ile yapılacak ortak bir tatbikat NATO’nun hiç hoşuna gitmeyecektir. Bu açık ve net. Ama onların yaptığı tatbikat da bizim hoşumuza gitmez. Onların hoşuna gitmeyecek diye yapmamamız ya da alternatif aramamamız da düşünülemez. Doğu Akdeniz’de neden tatbikat yapıyorsunuz? Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin silah ambargosunu neden kaldırdınız? Bu bölgede yaptığınız tatbikatta Türkiye neden yok? Bu tatbikatı NATO kapsamında mı yapıyorsunuz? NATO kapsamında yapıyorsanız Türkiye neden yok? Ya da NATO kapsamında yapmıyorsanız neden yapıyorsunuz? Bütün bunları sorduğumuzda bize bir cevap verebildiklerini düşünmüyorum. Türkiye’yi gözden çıkarmışlar. Çünkü Türkiye’nin milli politikaları onların aleyhine. Türkiye milli politika izliyor, Doğu Akdeniz’de de aynısını yapıyor” şeklinde konuştu.‘Avrupa halkı Rusya ile iyi ilişkiler istiyor’Avrupa halkının NATO’dan kopmak ve Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesini istediğini kaydeden Gökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-akardan-kimyasal-silah-aciklamasi-iddia-degil-iftira-1062677684.html

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nato, kimyasal silah, abd, ukrayna, şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrupa, enerji krizi, rusya, türkiye