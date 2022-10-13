https://sputniknews.com.tr/20221013/kremlin-dogalgaz-dagitim-merkezi-teklifimize-turkiye-tarafi-oldukca-olumlu-tepki-verdi-1062268075.html
Kremlin: Doğalgaz dağıtım merkezi teklifimize Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi
Kremlin: Doğalgaz dağıtım merkezi teklifimize Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:39+0300
2022-10-13T14:39+0300
2022-10-13T14:55+0300
kremlin
avrupa'da enerji krizi
dmitriy peskov
rusya
doğalgaz
türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, “Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık” yanıtını verdi.Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gaz merkezine ilişkin teklifi bugün Astana’da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsen iletmesini izledi.Rusya lideri, Rus gazını Türkiye’ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye’ye bu hat ile iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti.Putin ayrıca, söz konusu merkezin Rus gazının fiyatlandırılması için de kullanılabileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-bir-araya-geldi-1062261517.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, doğalgaz, türkiye
Kremlin: Doğalgaz dağıtım merkezi teklifimize Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi
14:39 13.10.2022 (güncellendi: 14:55 13.10.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, “Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık” yanıtını verdi.
Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gaz merkezine ilişkin teklifi bugün Astana’da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsen iletmesini izledi.
Rusya lideri, Rus gazını Türkiye’ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye’ye bu hat ile iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti.
Putin ayrıca, söz konusu merkezin Rus gazının fiyatlandırılması için de kullanılabileceğini kaydetti.