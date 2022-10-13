https://sputniknews.com.tr/20221013/kremlin-dogalgaz-dagitim-merkezi-teklifimize-turkiye-tarafi-oldukca-olumlu-tepki-verdi-1062268075.html

Kremlin: Doğalgaz dağıtım merkezi teklifimize Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi

Kremlin: Doğalgaz dağıtım merkezi teklifimize Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T14:39+0300

2022-10-13T14:39+0300

2022-10-13T14:55+0300

kremlin

avrupa'da enerji krizi

dmitriy peskov

rusya

doğalgaz

türkiye

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, “Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık” yanıtını verdi.Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gaz merkezine ilişkin teklifi bugün Astana’da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsen iletmesini izledi.Rusya lideri, Rus gazını Türkiye’ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye’ye bu hat ile iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti.Putin ayrıca, söz konusu merkezin Rus gazının fiyatlandırılması için de kullanılabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221013/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-bir-araya-geldi-1062261517.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, doğalgaz, türkiye