https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-akardan-kimyasal-silah-aciklamasi-iddia-degil-iftira-1062677684.html

Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması: İddia değil iftira

Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması: İddia değil iftira

Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına bir kez daha tepki gösterdi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T12:49+0300

2022-10-25T12:49+0300

2022-10-25T12:49+0300

politika

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

hulusi akar

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kimyasal

kimyasal silah

israil

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik "kimyasal silah" iddiasının hatırlatılması üzerine tepkisini dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.Bir başka gazetecinin "Bu tür iftiraların neden atıldığını" sorması üzerine Akar, şunları söyledi:Söz konusu söylemi "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak değerlendiren Bakan Akar, "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz" ifadesini kullandı.'Net tavır gösterilmeli'Kimyasal silah kullanımının asla söz konusu olmadığını bir kez daha yineleyen Akar, "Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler" dedi.İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaretiİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in perşembe günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin soruya Akar, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli" yanıtını verdi.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son derece şeffaf bir politika uyguladığını kaydeden Akar, "Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.'Tahıl koridorunun sürmesinden yanayız'Türkiye'nin küresel gıda krizinin çözümüne yönelik devreye girerek oluşumunda büyük rol oynadığı tahıl koridoruna ilişkin anlaşmanın geçerliliğinin 19 Kasım'da dolacağının hatırlatılması üzerine Akar, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221024/nedim-sener-irak-isgali-de-kimyasal-yalan-ile-baslamisti-1062637245.html

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, hulusi akar, türkiye, kimyasal, kimyasal silah, israil