https://sputniknews.com.tr/20221024/nedim-sener-irak-isgali-de-kimyasal-yalan-ile-baslamisti-1062637245.html

Nedim Şener: Irak işgali de ‘kimyasal yalan’ ile başlamıştı

Nedim Şener: Irak işgali de ‘kimyasal yalan’ ile başlamıştı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "2015 ve 2016 yıllarında da 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iftirası atıldı, 2018’de de 'Türkiye, yasaklı kimyasal silah... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

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Nedim Şener, bugün kaleme aldığı köşe yazısında 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddiasına ilişkin daha önceki yıllarda yaşananları örnek gösterdi ve "ABD’nin 2003 yılındaki Irak’ı işgali de benzer bir kimyasal silah yalanı ile başlamıştı" ifadelerini kullandı.Şener yazısında şu noktaları ele aldı:'Kimyasal silah' iddialarına yönelik dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yıllar sonra yaptığı itirafına da yer veren Nedim Şener, "Powell, Irak’ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı sunumunun yalanlara dayandığını ve “yaşamında bir leke olarak kalacağını” itiraf etti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ABD Başkanı George Bush Jr., İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair de aynı yönde itiraflarda bulundu. Ancak, tamamı yalan olan gerekçelere dayalı olarak ABD, 20 Mart 2003’te Irak işgalini başlattı. İşte, bugün PKK’lıların ortaya attığı, içeride de HDP başta, destekçilerinin Türkiye’yi çekmeye çalıştıkları operasyonun özeti bu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221021/milli-savunma-bakani-akar-turk-silahli-kuvvetlerinin-envanterinde-kimyasal-silah-yok-1062577123.html

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ypg/pkk, kimyasal, kimyasal silah, türk silahlı kuvvetleri (tsk), abd, irak, irak işgali, nedim şener, colin powell