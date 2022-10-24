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https://sputniknews.com.tr/20221024/nedim-sener-irak-isgali-de-kimyasal-yalan-ile-baslamisti-1062637245.html
Nedim Şener: Irak işgali de ‘kimyasal yalan’ ile başlamıştı
Nedim Şener: Irak işgali de ‘kimyasal yalan’ ile başlamıştı
Hürriyet yazarı Nedim Şener, "2015 ve 2016 yıllarında da 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iftirası atıldı, 2018’de de 'Türkiye, yasaklı kimyasal silah... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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Nedim Şener, bugün kaleme aldığı köşe yazısında 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddiasına ilişkin daha önceki yıllarda yaşananları örnek gösterdi ve "ABD’nin 2003 yılındaki Irak’ı işgali de benzer bir kimyasal silah yalanı ile başlamıştı" ifadelerini kullandı.Şener yazısında şu noktaları ele aldı:'Kimyasal silah' iddialarına yönelik dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yıllar sonra yaptığı itirafına da yer veren Nedim Şener, "Powell, Irak’ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı sunumunun yalanlara dayandığını ve “yaşamında bir leke olarak kalacağını” itiraf etti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ABD Başkanı George Bush Jr., İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair de aynı yönde itiraflarda bulundu. Ancak, tamamı yalan olan gerekçelere dayalı olarak ABD, 20 Mart 2003’te Irak işgalini başlattı. İşte, bugün PKK’lıların ortaya attığı, içeride de HDP başta, destekçilerinin Türkiye’yi çekmeye çalıştıkları operasyonun özeti bu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/milli-savunma-bakani-akar-turk-silahli-kuvvetlerinin-envanterinde-kimyasal-silah-yok-1062577123.html
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ypg/pkk, kimyasal, kimyasal silah, türk silahlı kuvvetleri (tsk), abd, irak, irak işgali, nedim şener, colin powell
ypg/pkk, kimyasal, kimyasal silah, türk silahlı kuvvetleri (tsk), abd, irak, irak işgali, nedim şener, colin powell

Nedim Şener: Irak işgali de ‘kimyasal yalan’ ile başlamıştı

10:18 24.10.2022
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkNedim Şener
Nedim Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, "2015 ve 2016 yıllarında da 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iftirası atıldı, 2018’de de 'Türkiye, yasaklı kimyasal silah kullanıyor' yalanına başvuruldu" dedi ve Irak işgalinin de ‘kimyasal yalan ile başladığını' öne sürdü.
Nedim Şener, bugün kaleme aldığı köşe yazısında 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddiasına ilişkin daha önceki yıllarda yaşananları örnek gösterdi ve "ABD’nin 2003 yılındaki Irak’ı işgali de benzer bir kimyasal silah yalanı ile başlamıştı" ifadelerini kullandı.
Şener yazısında şu noktaları ele aldı:
"2019’da ise TSK topçuları tarafından mevzileri imha edilen YPG’li teröristler, yine “TSK kimyasal silah kullandı” diyerek yalan söylemiş, terör örgütünün kullandığı görüntülerin ise Suriye içsavaşına ait eski görüntüler olduğu anlaşılmıştı. ABD’nin 2003 yılındaki Irak’ı işgali de benzer bir kimyasal silah yalanı ile başlamıştı. Elde hiçbir delil olmadan sadece Amerikan CIA, Alman BND, İngiliz MI6 isimli gizli servislerin istihbarat raporlarına dayanan yalanlara devlet başkanları da bizzat ortak oldu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, “Aldığımız istihbaratlar hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Irak rejimi, şimdiye kadar hiç denenmemiş ölümcül bazı silahlara sahip bulunmaktadır ve yenilerini de üretmektedir” demişti. Aynı dönem İngiltere Başbakanı Tony Blair, Bush’u destekledi."
'Kimyasal silah' iddialarına yönelik dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yıllar sonra yaptığı itirafına da yer veren Nedim Şener, "Powell, Irak’ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı sunumunun yalanlara dayandığını ve “yaşamında bir leke olarak kalacağını” itiraf etti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, ABD Başkanı George Bush Jr., İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair de aynı yönde itiraflarda bulundu. Ancak, tamamı yalan olan gerekçelere dayalı olarak ABD, 20 Mart 2003’te Irak işgalini başlattı. İşte, bugün PKK’lıların ortaya attığı, içeride de HDP başta, destekçilerinin Türkiye’yi çekmeye çalıştıkları operasyonun özeti bu" dedi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok
21 Ekim, 19:22
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