https://sputniknews.com.tr/20221027/nefret-soylemi-iceren-sozleri-nedeniyle-tepki-ceken-kanye-westin-balmumu-heykeli-muzeden-kaldirildi-1062756886.html

Nefret söylemi içeren sözleri nedeniyle tepki çeken Kanye West'in balmumu heykeli müzeden kaldırıldı

Nefret söylemi içeren sözleri nedeniyle tepki çeken Kanye West'in balmumu heykeli müzeden kaldırıldı

İngiltere'deki bir balmumu müzesi, ABD'li rapçi Kanye West'in balmumu heykelini Yahudilere ve siyahlara yönelik ifadeleri nedeniyle depoya kaldırdı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:40+0300

2022-10-27T11:40+0300

2022-10-27T11:46+0300

yaşam

kanye west

madame tussauds müzesi

madame tussauds

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Madame Tussauds müzesi, Yahudilere ve siyahlara yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ABD'li ünlü rapçi Kanye West'in balmumu heykelini kaldırdı.Hukuken ismini 'Ye' olarak değiştiren ünlü rapçinin balmumu heykelinin depoya taşındığı belritildi.İngiliz basınında konuya ilişkin yapılan haberlerde, balmumu heykelin depoya kaldırılmasının 'West'in gözden düşmesinin sembolik bir temsili' olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz günlerde spor giyim markası Adidas West ile 250 milyon euroluk işbirliğini sonlandırdığını açıklamış, bunun da ünlü rapçinin milyarderliğini sona erdirdiği belirtilmişti.Madame Tussauds müzesi, "Ye'nin heykeli, sergi katından emekli edilerek arşivimize çekildi. Madame Tussauds'da her profil kendi yerini hak ederek ediniyor. Misafirlerimizin ve halkın sergi katında kimi görmek istediklerini dinliyoruz" diye açıklama yaptı.Balmumu heykeli ilk olarak 2015 yılında, Kanye West'in o dönem eşi olan Kim Kardashian'ın heykeliyle birlikte müzede sergilenmeye başlamıştı.Ünlü rapçi 2022 yılı başlarında, sahibi olduğu moda markaları ve Adidas ile yaptığı anlaşmalar sayesinde edindiği 2 milyar dolarlık toplam servetiyle Forbes'un zenginler listesinde 1.513 numarada yer almıştı. Forbes'a göre şimdi West'in serveti yaklaşık 400 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.Yetenek ajansı CAA ve Balenciaga moda evi de West ile yaptığı anlaşmaları iptal ettiğini duyurmuş, 45 yaşındaki sanatçı hakkında projesi ve çekimleri tamamlanan bir belgesel ise rafa kaldırılmıştı.Son günlerde Kardashian ailesi de Yahudilere yönelik 'korkunç şiddet ve nefret retoriğine' bir son verilmesi çağrısında bulunmuştu.Paris Moda Haftası'nda son koleksiyonunu sergileyen West, üzerinde 'Beyaz Yaşamlar Değerlidir' yazılı bir tişört giymiş ve tepkilere yol açmıştı.Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konuşan West'in ayrıca psikolojik bir acil durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı da biliniyor.Öte yandan spor ayakkabı markası Skechers, Kanye West'in 'davetsiz ve habersiz bir şekilde' şirkete gittiğini ve zorla binadan çıkarıldığını duyurdu.Olaya ilişkin açıklamada, Skechers'in artık Kanye West ile çalışma niyetinde olmadığı belirtilerek, Los Angeles'daki şirket binasına giren ünlü rapçinin 'kısa bir konuşmadan' sonra binadan çıkarıldığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221025/adidas-rapci-kanye-west-ile-ortakligini-bitirdi-1062684538.html

https://sputniknews.com.tr/20221004/beyaz-yasamlar-onemlidir-tisortuyle-tepki-ceken-ye-oburunun-aldatmaca-oldugunu-herkes-biliyor-1061953801.html

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kanye west, madame tussauds müzesi, madame tussauds