https://sputniknews.com.tr/20221025/adidas-rapci-kanye-west-ile-ortakligini-bitirdi-1062684538.html

Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi

Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi

Merkezi Almanya'da bulunan spor ürünleri markası Adidas, dünya çapında tanınmış rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West'in 'antisemitik' sözlerinin... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T15:14+0300

2022-10-25T15:14+0300

2022-10-25T15:16+0300

dünya

kanye west

adidas

anti semitizm

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Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin 'antisemitizm ve her türlü nefret söylemine' müsamaha gösteremeyeceği belirtildi. Ye'nin (Kanye West'in değiştirdiği adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın 'çeşitlilik ve kapsayıcılık' değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı" denildi. Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon euro olumsuz etkileyeceği belirtildi.

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kanye west, adidas, anti semitizm