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https://sputniknews.com.tr/20221025/adidas-rapci-kanye-west-ile-ortakligini-bitirdi-1062684538.html
Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi
Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi
Merkezi Almanya'da bulunan spor ürünleri markası Adidas, dünya çapında tanınmış rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West'in 'antisemitik' sözlerinin... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T15:14+0300
2022-10-25T15:16+0300
dünya
kanye west
adidas
anti semitizm
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Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin 'antisemitizm ve her türlü nefret söylemine' müsamaha gösteremeyeceği belirtildi. Ye'nin (Kanye West'in değiştirdiği adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın 'çeşitlilik ve kapsayıcılık' değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı" denildi. Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon euro olumsuz etkileyeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221016/kanye-westten-bu-kez-george-floyd-havasizliktan-olmedi-iddiasi-1062377848.html
https://sputniknews.com.tr/20221004/beyaz-yasamlar-onemlidir-tisortuyle-tepki-ceken-ye-oburunun-aldatmaca-oldugunu-herkes-biliyor-1061953801.html
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kanye west, adidas, anti semitizm
kanye west, adidas, anti semitizm

Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi

15:14 25.10.2022 (güncellendi: 15:16 25.10.2022)
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Merkezi Almanya'da bulunan spor ürünleri markası Adidas, dünya çapında tanınmış rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West'in 'antisemitik' sözlerinin ardından West ile ortaklığını bitirdiğini duyurdu.
Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin 'antisemitizm ve her türlü nefret söylemine' müsamaha gösteremeyeceği belirtildi.
Ye'nin (Kanye West'in değiştirdiği adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın 'çeşitlilik ve kapsayıcılık' değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı" denildi.
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Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon euro olumsuz etkileyeceği belirtildi.
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