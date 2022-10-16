https://sputniknews.com.tr/20221016/kanye-westten-bu-kez-george-floyd-havasizliktan-olmedi-iddiasi-1062377848.html

Kanye West'ten bu kez 'George Floyd havasızlıktan boğularak ölmedi' iddiası

Kanye West'ten bu kez 'George Floyd havasızlıktan boğularak ölmedi' iddiası

Ay başında 'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' yazılı tişörtüyle tartışma yaratan ünlü rapçi, bu kez beyaz polis memurunun ensesine 9 dakika diz çökerek ölümüne neden... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T15:09+0300

2022-10-16T15:09+0300

2022-10-16T15:27+0300

dünya

kanye west

george floyd

siyah yaşamlar önemlidir

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Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West, ırkçılıkla eleştirilen önceki ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemesi, 2018'de ABD'nin tarihine damga vuran köleliğin '400 yıl sürdüğüne göre bir tercih olması gerektiğini' öne sürmesi, 2019'da 'Demokrat Parti'nin siyahları beyinlerini yıkayarak kürtaja yönlendirdiğini' iddia etmesi, 2020'de ABD Başkanı adaylığı macerasına atılması gibi tartışmalı açıklama ve eylemlerine bir yenisini ekledi. Mayıs 2020'de Minneapolis kentinde silahsız siyah George Floyd'un gözaltına alınması sırasında beyaz polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika boyunca boynuna diz çökmesi sonucu ölmesi, ABD çapında Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketinin başını çektiği ırkçılık karşıtı protestolara neden olmuştu. Kanye West ise Floyd'un nefes alamadığı için ölmediğini iddia etti.Kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu, zaman zaman manik ataklar geçirdiğini belirtmiş olan Kanye West, George Floyd'un ölüm nedenini fentanil olarak sundu. Fentanil, morfinden yaklaşık 80 kez, meperidinden ise 500 kat daha güçlü olan bir opioid analjezik.'Polisin dizi Floyd'un boynunda bile değildi'Ekim başında Paris Moda Haftası'nda Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketine ters köşe yaparak 'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' yazılı tişörtle tartışma yaratan ve eleştirilere "Siyah Yaşamlar Önemlidir'in bir aldatmaca olduğunu herkes biliyor" yanıtını veren ünlü rapçi, bu kez Drink Champs podcastinde konuşurken 'George Floyd'un oksijensiz kalması sonucu havasızlıktan ölmediğini' iddia etti."Ona fentanil vurdular" ifadesini kullanan West, 'polis memurunun dizinin Floyd'un boynunda bile olmadığını' ileri sürdü. Soruşturmada, maktulün kronik ağrıdan mustarip olduğu ve afyon bazlı ağrı kesicilere bağımlılıkla mücadele ettiği bildirilmişti."Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen polisler kalkmamıştıElleri kelepçelenerek yüz üstü yatırılan Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen polis memurunun üzerinden kalkmaması, ikinci memurun Floyd'un sırtına diz çökmesi ve üçüncüsünün etraftakilere fazla yaklaşmama talimatı vermesinin videosu, viral olup ABD çapında ayaklanmaları tetiklemişti. Geçen yıl Chauvin, ikinci derece cinayetten hüküm giyip 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şubatta diğer memurlar, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten mahkum olup 2.5-3.5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/beyaz-yasamlar-onemlidir-tisortuyle-tepki-ceken-ye-oburunun-aldatmaca-oldugunu-herkes-biliyor-1061953801.html

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kanye west, george floyd, siyah yaşamlar önemlidir