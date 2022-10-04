https://sputniknews.com.tr/20221004/beyaz-yasamlar-onemlidir-tisortuyle-tepki-ceken-ye-oburunun-aldatmaca-oldugunu-herkes-biliyor-1061953801.html

'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' tişörtüyle tepki çeken Kanye: Öbürünün aldatmaca olduğunu herkes biliyor

'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' tişörtüyle tepki çeken Kanye: Öbürünün aldatmaca olduğunu herkes biliyor

Aykırı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü rapçi Kanye West, bu kez Paris Moda Haftası'nda ABD'deki ırkçılık karşıtı Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketine... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T18:42+0300

2022-10-04T18:42+0300

2022-10-04T19:33+0300

yaşam

kanye west

siyah yaşamlar önemlidir

siyah

beyaz

paris moda haftası

candace owens

naomi campbell

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Ekim 2021'de adını Ye olarak resmen değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, dün Paris Moda Haftası'nda sürpriz moda şovu olarak sunulan, ancak beklenenden daha büyük sürprize dönüşen 'gizli' podyum etkinliği düzenledi. Etkinliğe önünde Papa 2. Jean Paul'ün fotoğrafı, arkasında 'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' sloganının yer aldığı tişört damga vurdu. Tişörtü podyuma çıkan mankenlerle Ye'nin yanısıra etkinliğin özel davetlisi olan Cumhuriyetçi kanadın siyah kadın yorumcusu Candace Owens da giydi. Ye, 2008'de adım attığı moda sektörüne Gap ve Adidas ile yakın zamanda sona eren işbirliklerinin ardındangeri dönüşünün işaretini oluşturan Yeezy Sezon 9 şovu başlamadan önce izleyicilere şöyle seslendi:“Buradaki herkes benim lider olduğumu biliyor… Beni yönetemezsiniz. Bu yönetilemez bir durum."Ünlü rapçi konuşmasında eski eşi Kim Kardashian'a 2016'da Paris'te düzenlenen soyguna, eski menajeri Scooter Braun'a ve Gap ile arasındaki anlaşmazlığa atıfta bulundu.Top model Naomi Campbell şovda yer aldı, ancak tartışmalı tişörtü giymedi. Rapçinin kızı North West, etkinlikte sahne alan çocuk korosunu yönetti.2016'da New York'taki Roosevelt Adası'nda düzenlenen önceki Yeezy şovu, 2 saat gecikmeli başlaması, modellerin gölge ve sudan mahrum uzun süre ayakta durmak zorunda bırakılmaları, hatta birinin şov bitmeden bayılması nedeniyle eleştirilmişti.Rolling Stone dergisine göre son dönemde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan örgütler, özellikle polisin silahsız siyahları öldürmesine karşı kullanılan, ırksal adaletsizliği, ayrımcılığı ve polis vahşetini protesto mesajı veren Siyah Yaşamlar Önemlidir sloganını ters yüz ederek kendilerine mal etti. ABD'de Yahudilerin kurduğu bir örgüt olan İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL), Siyah Yaşamlar Önemlidir sloganını yeni bir bağlama oturtan Beyaz Yaşamlar Önemlidir sözünü 'nefret ifadesi' olarak sınıflandırdı.Irkçılıkla eleştirilen önceki ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemesi, 2018'de ABD'nin tarihine damga vuran köleliğin '400 yıl sürdüğüne göre bir tercih olması gerektiğini' öne sürmesi, 2019'da 'Demokrat Parti'nin siyahları beyinlerini yıkayarak kürtaja yönlendirdiğini' iddia etmesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Ye, 2020'de ABD Başkanı adaylığı macerasına da atılmıştı. Son slogan seçimine özellikle Jaden Smith ve Boosie'den sosyal medyada sert tepki geldi.Ünlü rapçi, Beyaz Yaşamlar Önemlidir tişörtünün çektiği tepkilere bugün Instagram Hikayeler'de şu yanıtı verdi:"Siyah Yaşamlar Önemlidir'in bir aldatmaca olduğunu herkes biliyor. Artık bitti...Bir şey değil."25 Mayıs 2020'deki polisin George Floyd cinayetine yönelik protestolarda tavan yapan Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketi, son dönemde bazı liderlerinin toplanan bağışlarla zenginleşmesi skandallarına karışmasının yanısıra Trump'ın iktidardan gönderilmesinden başka bir amaca hizmet etmemek, gerçek bir siyasi-sınıfsal harekete dönüşmemek, Woke hareketin elinde oyuncak olmak eleştirileriyle karşı karşıya.

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kanye west, siyah yaşamlar önemlidir, siyah, beyaz, paris moda haftası, candace owens, naomi campbell