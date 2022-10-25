https://sputniknews.com.tr/20221025/whatsapp-uygulamasinda-erisim-sikintiyi-yasaniyor-1062673164.html

WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı

WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı

WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.

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