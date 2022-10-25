https://sputniknews.com.tr/20221025/whatsapp-uygulamasinda-erisim-sikintiyi-yasaniyor-1062673164.html
WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T10:23+0300
2022-10-25T10:23+0300
2022-10-25T10:29+0300
yaşam
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'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.
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WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
10:23 25.10.2022 (güncellendi: 10:29 25.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.
'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.
WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.