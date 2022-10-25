Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221025/whatsapp-uygulamasinda-erisim-sikintiyi-yasaniyor-1062673164.html
WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T10:23+0300
2022-10-25T10:29+0300
yaşam
whatsapp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103086/46/1030864663_0:315:3500:2284_1920x0_80_0_0_e6eed10de6a09958d9c7435f206473c6.jpg
'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103086/46/1030864663_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_b91719b95abccd64c3b477667cd44a90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
whatsapp
whatsapp

WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı

10:23 25.10.2022 (güncellendi: 10:29 25.10.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.
'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı.
WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала