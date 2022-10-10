https://sputniknews.com.tr/20221010/meta-ve-whatsapp-veri-paylasma-zorunlulugu-sorusturmasinda-rekabet-kurulunda-savunma-yapacak-1062142569.html

Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturması için Rekabet Kurulu'nda savunma yapacak

Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturması için Rekabet Kurulu'nda savunma yapacak

META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:02+0300

2022-10-10T12:02+0300

2022-10-10T12:03+0300

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Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.

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meta, facebook, whatsapp, rekabet kurumu, veri paylaşımı