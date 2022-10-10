https://sputniknews.com.tr/20221010/meta-ve-whatsapp-veri-paylasma-zorunlulugu-sorusturmasinda-rekabet-kurulunda-savunma-yapacak-1062142569.html
Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturması için Rekabet Kurulu'nda savunma yapacak
Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturması için Rekabet Kurulu'nda savunma yapacak
META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T12:02+0300
2022-10-10T12:02+0300
2022-10-10T12:03+0300
türkiye
meta
facebook
whatsapp
rekabet kurumu
veri paylaşımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101488/06/1014880696_0:215:1536:1079_1920x0_80_0_0_24d3dd36984af4b424060945fb3d15e5.jpg
Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101488/06/1014880696_0:56:1536:1208_1920x0_80_0_0_a0f06a7395fd85bba805ed8021e91693.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meta, facebook, whatsapp, rekabet kurumu, veri paylaşımı
meta, facebook, whatsapp, rekabet kurumu, veri paylaşımı
Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturması için Rekabet Kurulu'nda savunma yapacak
12:02 10.10.2022 (güncellendi: 12:03 10.10.2022) Abone ol
META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında, yarın Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.
Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.
Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.
Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.