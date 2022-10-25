https://sputniknews.com.tr/20221025/italyada-meloni-hukumeti-parlamentodaki-ilk-guvenoyu-sinavindan-gecti-1062704813.html
İtalya'da Meloni hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyu sınavından geçti
İtalya'da Meloni hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyu sınavından geçti
İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni tarafından kurulan 68. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı. Meloni liderliğindeki sağ... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T23:19+0300
2022-10-25T23:19+0300
2022-10-25T23:23+0300
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İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın kurduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.Melonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Meloni sabah saatlerinde hükümet programını sundu ve program üzerinde genel görüşmelere geçildi.İktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin görüşlerini açıklaması ve Başbakan Meloni’nin bunlara yanıtlar vermesinin ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda akşam saatlerinde güven oylaması yapıldı.400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 389 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında Meloni hükümeti, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı.Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.Sağ ittifakın eylül sonundaki genel seçimlerde parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde etmesi sebebiyle Meloni hükümetinin, yarın Senato'daki güven oylamasını da zorlanmadan geçmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/italyanin-yeni-basbakani-meloni-fasist-degilim-1062680638.html
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italya, giorgia meloni, avrupa, euro
İtalya'da Meloni hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyu sınavından geçti
23:19 25.10.2022 (güncellendi: 23:23 25.10.2022) Abone ol
İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni tarafından kurulan 68. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı. Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti yarın Senato'da güvenoyu arayacak.
İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın kurduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.
Melonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Meloni sabah saatlerinde hükümet programını sundu ve program üzerinde genel görüşmelere geçildi.
İktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin görüşlerini açıklaması ve Başbakan Meloni’nin bunlara yanıtlar vermesinin ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda akşam saatlerinde güven oylaması yapıldı.
400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 389 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında Meloni hükümeti, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı.
Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.
Sağ ittifakın eylül sonundaki genel seçimlerde parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde etmesi sebebiyle Meloni hükümetinin, yarın Senato'daki güven oylamasını da zorlanmadan geçmesi bekleniyor.