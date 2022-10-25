https://sputniknews.com.tr/20221025/italyanin-yeni-basbakani-meloni-fasist-degilim-1062680638.html

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: Faşist değilim

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: Faşist değilim

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, kendisine yönelik 'faşist' ithamlarını reddetti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T13:44+0300

2022-10-25T13:44+0300

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dünya

giorgia meloni

italya

faşist

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İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, hakkındaki 'faşist' ithamlarına yanıt verdi.Meloni, göreve geldikten sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, 'faşizm de dahil olmak üzere demokratik olmayan rejimlere asla sempati veya yakınlık hissetmediğini' belirtti.Hükümetinin demokratik değerlerden 'bir milim sapmayacağı' taahhüdünü veren Meloni, 'her türlü ırkçılık, anti-Semitizm, siyasi şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edeceğini' de sözlerine ekledi.Aşırı sağcı Meloni, geçen yıllarda yaptığı açıklamalar ve göçmen karşıtlığıyla 'faşist' suçlamalarına maruz kalmıştı.Öte yandan Meloni, Afrika'dan göç akışını durduracağı sözünü vererek, "Bu hükümet yasadışı göçleri durdurmak ve insan kaçakçılığını sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Meloni, İtalya'nın tamamen Avrupa ve Batı dünyasının parçası olduğunu belirterek, 'Ukrayna'yı desteklemede NATO'nun güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini' kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221023/italyanin-yeni-basbakani-meloni-nato-ile-calismaya-hazirim-1062609779.html

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