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https://sputniknews.com.tr/20221025/italyanin-yeni-basbakani-meloni-fasist-degilim-1062680638.html
İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: Faşist değilim
İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: Faşist değilim
Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, kendisine yönelik 'faşist' ithamlarını reddetti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:44+0300
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dünya
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italya
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İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, hakkındaki 'faşist' ithamlarına yanıt verdi.Meloni, göreve geldikten sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, 'faşizm de dahil olmak üzere demokratik olmayan rejimlere asla sempati veya yakınlık hissetmediğini' belirtti.Hükümetinin demokratik değerlerden 'bir milim sapmayacağı' taahhüdünü veren Meloni, 'her türlü ırkçılık, anti-Semitizm, siyasi şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edeceğini' de sözlerine ekledi.Aşırı sağcı Meloni, geçen yıllarda yaptığı açıklamalar ve göçmen karşıtlığıyla 'faşist' suçlamalarına maruz kalmıştı.Öte yandan Meloni, Afrika'dan göç akışını durduracağı sözünü vererek, "Bu hükümet yasadışı göçleri durdurmak ve insan kaçakçılığını sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Meloni, İtalya'nın tamamen Avrupa ve Batı dünyasının parçası olduğunu belirterek, 'Ukrayna'yı desteklemede NATO'nun güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini' kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221023/italyanin-yeni-basbakani-meloni-nato-ile-calismaya-hazirim-1062609779.html
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giorgia meloni, italya, faşist
giorgia meloni, italya, faşist

İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: Faşist değilim

13:44 25.10.2022 (güncellendi: 13:54 25.10.2022)
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, kendisine yönelik 'faşist' ithamlarını reddetti.
İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı Giorgia Meloni, hakkındaki 'faşist' ithamlarına yanıt verdi.
Meloni, göreve geldikten sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, 'faşizm de dahil olmak üzere demokratik olmayan rejimlere asla sempati veya yakınlık hissetmediğini' belirtti.
Hükümetinin demokratik değerlerden 'bir milim sapmayacağı' taahhüdünü veren Meloni, 'her türlü ırkçılık, anti-Semitizm, siyasi şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edeceğini' de sözlerine ekledi.
Aşırı sağcı Meloni, geçen yıllarda yaptığı açıklamalar ve göçmen karşıtlığıyla 'faşist' suçlamalarına maruz kalmıştı.
Öte yandan Meloni, Afrika'dan göç akışını durduracağı sözünü vererek, "Bu hükümet yasadışı göçleri durdurmak ve insan kaçakçılığını sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Meloni, İtalya'nın tamamen Avrupa ve Batı dünyasının parçası olduğunu belirterek, 'Ukrayna'yı desteklemede NATO'nun güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini' kaydetti.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
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İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım
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