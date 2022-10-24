Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu
16:31 24.10.2022 (güncellendi: 16:36 24.10.2022)
© AAehliyet
© AA
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetleri değiştirme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.
Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 24, 2022
Değiştirme ücreti ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 TL olarak devam edecektir❗️⬇️#HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/x5fdfQcDyG
Gerekli belgeler
Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.
Eski ehliyet belgesi
Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
1 adet biyometrik fotoğraf,
Nüfus Müdürlüğü'nde vereceğiniz parmak izi,
Kan grubunu belirleyen belge
19 Ekim, 20:11