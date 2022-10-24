https://sputniknews.com.tr/20221024/nufus-genel-mudurlugu-paylasti-ehliyet-yenileme-ucreti-belli-oldu-1062652475.html

Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu

Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetleri değiştirme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacağını duyurdu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T16:31+0300

2022-10-24T16:31+0300

2022-10-24T16:36+0300

türkiye

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

ehliyet

yenileme

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.Gerekli belgeler

https://sputniknews.com.tr/20221019/ehliyet-yenileme-suresi-uzatildi-1062500303.html

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nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, ehliyet, yenileme