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Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu
Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetleri değiştirme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacağını duyurdu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:31+0300
2022-10-24T16:36+0300
türkiye
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
ehliyet
yenileme
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.Gerekli belgeler
https://sputniknews.com.tr/20221019/ehliyet-yenileme-suresi-uzatildi-1062500303.html
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nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, ehliyet, yenileme
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, ehliyet, yenileme

Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu

16:31 24.10.2022 (güncellendi: 16:36 24.10.2022)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetleri değiştirme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.

Gerekli belgeler

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.
Eski ehliyet belgesi
Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
1 adet biyometrik fotoğraf,
Nüfus Müdürlüğü'nde vereceğiniz parmak izi,
Kan grubunu belirleyen belge
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
TÜRKİYE
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
19 Ekim, 20:11
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