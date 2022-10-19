https://sputniknews.com.tr/20221019/ehliyet-yenileme-suresi-uzatildi-1062500303.html
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T20:11+0300
2022-10-19T20:11+0300
2022-10-19T20:15+0300
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içişleri bakanlığı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
20:11 19.10.2022 (güncellendi: 20:15 19.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.