https://sputniknews.com.tr/20220920/resmi-gazetede-yayimlandi-ehliyet-egitiminde-emniyet-kemeri-simulasyonu-yer-alacak-1061406704.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet eğitiminde emniyet kemeri simülasyonu yer alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet eğitiminde emniyet kemeri simülasyonu yer alacak

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T07:26+0300

2022-09-20T07:26+0300

2022-09-20T07:26+0300

türkiye

ehliyet

ehliyet sınavı

eğitim

resmi gazete

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

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