https://sputniknews.com.tr/20220920/resmi-gazetede-yayimlandi-ehliyet-egitiminde-emniyet-kemeri-simulasyonu-yer-alacak-1061406704.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet eğitiminde emniyet kemeri simülasyonu yer alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet eğitiminde emniyet kemeri simülasyonu yer alacak
Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T07:26+0300
2022-09-20T07:26+0300
2022-09-20T07:26+0300
türkiye
ehliyet
ehliyet sınavı
eğitim
resmi gazete
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.
https://sputniknews.com.tr/20220919/motosiklet-calistayi-125-ccye-kadar-b-sinifi-ehliyet-ile-kullanilsin-talebi-1061368499.html
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ehliyet, ehliyet sınavı, eğitim, resmi gazete
ehliyet, ehliyet sınavı, eğitim, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet eğitiminde emniyet kemeri simülasyonu yer alacak
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Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.
Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.
29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.