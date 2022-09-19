https://sputniknews.com.tr/20220919/motosiklet-calistayi-125-ccye-kadar-b-sinifi-ehliyet-ile-kullanilsin-talebi-1061368499.html
'Motosiklet Çalıştayı': '125 cc'ye kadar B sınıfı ehliyet ile kullanılsın' talebi
'Motosiklet Çalıştayı': '125 cc'ye kadar B sınıfı ehliyet ile kullanılsın' talebi
Motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve sektörün büyümesi amacıyla bir komisyon kuruldu. Komisyon, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T14:49+0300
2022-09-19T14:49+0300
2022-09-19T14:50+0300
motosiklet
türkiye
ehliyet
çalıştay
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Türkiye'de motosiklet sektörünün büyümesi adına çalışmalar sürüyor.Sektörle ilgili yeni fikirler için Motosiklet Endüstrisi Derneği öncülüğünde bir komisyon kuruldu. Türkiye’de 'motosiklet sektörü nasıl büyür, nasıl gelişir' konusu gündeme alındı. Motosikletin endüstrileşmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor, yerli üretimde adım atılması için çalışılıyor. Pazarın büyümesi yerli üretim için de önem taşıyor.Bu kapsamda Avrupa'da uygulanan 'B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma izni'nin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor.Çalıştay düzenlendiHabertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, geçen hafta konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sektör paydaşları çalıştaya katıldı. Ehliyet zorunluluğunun kalkması için yapılan çalıştaylar sürecek, kısa süre içerisinde somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220805/istanbulda-asayis-denetimi-12-motosiklete-9-bin-705-lira-ceza-1059530603.html
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motosiklet, ehliyet, çalıştay
motosiklet, ehliyet, çalıştay
'Motosiklet Çalıştayı': '125 cc'ye kadar B sınıfı ehliyet ile kullanılsın' talebi
14:49 19.09.2022 (güncellendi: 14:50 19.09.2022) Abone ol
Motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve sektörün büyümesi amacıyla bir komisyon kuruldu. Komisyon, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesini talep etti. Düzenleme için çalıştayların devam edeceği ve önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.
Türkiye'de motosiklet sektörünün büyümesi adına çalışmalar sürüyor.
Sektörle ilgili yeni fikirler için Motosiklet Endüstrisi Derneği öncülüğünde bir komisyon kuruldu. Türkiye’de 'motosiklet sektörü nasıl büyür, nasıl gelişir' konusu gündeme alındı. Motosikletin endüstrileşmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor, yerli üretimde adım atılması için çalışılıyor. Pazarın büyümesi yerli üretim için de önem taşıyor.
Bu kapsamda Avrupa'da uygulanan 'B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma izni'nin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor.
Çalıştay düzenlendi
Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, geçen hafta konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sektör paydaşları çalıştaya katıldı. Ehliyet zorunluluğunun kalkması için yapılan çalıştaylar sürecek, kısa süre içerisinde somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.