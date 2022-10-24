https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-bir-polis-vapur-iskelesinde-intihar-etti-seken-kursun-suriyeli-cocugu-yaraladi-1062632877.html
İstanbul'da bir polis, vapur iskelesinde intihar etti: Seken kurşun Suriyeli çocuğu yaraladı
İstanbul'da bir polis, vapur iskelesinde intihar etti: Seken kurşun Suriyeli çocuğu yaraladı
İstanbul’da görevli polis memuru Raşit Sağlam, Heybeliada vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun silahından seken kurşun, Suriyeli... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T02:17+0300
2022-10-24T02:17+0300
2022-10-24T02:19+0300
türkiye
polis
istanbul
heybeliada
vapur
iskele
ölüm
suriyeli
çocuk
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3.5 aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kadınlla yaşadığı tartışmanın ardından vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre, Raşit Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı bilgisi de yer aldı.Ekim ayında 6 polis intihar etti5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir’de görevli toplam 6 polis memuru intihar etti.
https://sputniknews.com.tr/20221023/silivride-polise-acilan-ateste-komiser-yardimcisi-hayatini-kaybetti-1062628338.html
türkiye
istanbul
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polis, istanbul, heybeliada, vapur, iskele, ölüm, suriyeli, çocuk
polis, istanbul, heybeliada, vapur, iskele, ölüm, suriyeli, çocuk
İstanbul'da bir polis, vapur iskelesinde intihar etti: Seken kurşun Suriyeli çocuğu yaraladı
02:17 24.10.2022 (güncellendi: 02:19 24.10.2022) Abone ol
İstanbul’da görevli polis memuru Raşit Sağlam, Heybeliada vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun silahından seken kurşun, Suriyeli bir çocuğu da yaraladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3.5 aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kadınlla yaşadığı tartışmanın ardından vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.
Halk TV’den Hazar Dost’un haberine
göre, Raşit Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı bilgisi de yer aldı.
Ekim ayında 6 polis intihar etti
5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti.
Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir’de görevli toplam 6 polis memuru intihar etti.