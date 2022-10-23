https://sputniknews.com.tr/20221023/silivride-polise-acilan-ateste-komiser-yardimcisi-hayatini-kaybetti-1062628338.html

Silivri’de polise açılan ateşte komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Silivri’de polise açılan ateşte komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar hayatını... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T23:13+0300

2022-10-23T23:13+0300

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silivri

polis

türkiye

silahlı saldırı

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Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

silivri

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silivri, polis, silahlı saldırı