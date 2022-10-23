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https://sputniknews.com.tr/20221023/silivride-polise-acilan-ateste-komiser-yardimcisi-hayatini-kaybetti-1062628338.html
Silivri’de polise açılan ateşte komiser yardımcısı hayatını kaybetti
Silivri’de polise açılan ateşte komiser yardımcısı hayatını kaybetti
Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar hayatını... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T23:13+0300
2022-10-23T23:14+0300
silivri
polis
türkiye
silahlı saldırı
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Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
silivri
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silivri, polis, silahlı saldırı
silivri, polis, silahlı saldırı

Silivri’de polise açılan ateşte komiser yardımcısı hayatını kaybetti

23:13 23.10.2022 (güncellendi: 23:14 23.10.2022)
© İHAPolis olay yeri, olay yeri, ambulans
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© İHA
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Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar hayatını kaybetti.
Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
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