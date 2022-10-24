İstanbul Arel Üniversitesi'nden açıklama: Eğitimin kesintisiz devamı için çalışma başlatıldı

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşkemizde yer alan bina ve blokların önemli bir kısmı, hemen bitişiğinde yer alan taşınmazdaki inşaat ve derin kazı çalışmaları nedeniyle, 23.10.2022 Pazar günü akşam saatlerinde çökmüş ve binalar kullanılamaz hale gelmiştir. Küçükçekmece Sefaköy Yerleşkemizde yer alan bina ve blokların önemli bir kısmı, hemen bitişiğinde yer alan taşınmazdaki inşaat ve derin kazı çalışmaları nedeniyle, 23.10.2022 Pazar günü akşam saatlerinde çökmüş ve binalar kullanılamaz hale gelmiştir.

23.10.2022 Pazar Günü sabah saatlerinde gerek yerleşkedeki binalar içerisinden gerekse de binaların dışından gelen sesler üzerine bina derhal boşaltılarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Akşam saatlerinde bitişik taşınmazdaki istinat duvarından gelen sesler artmış ve akabinde ise istinat duvarı çökmüştür. İstinat duvarının çökmesinin etkisiyle binaların önemli bir kısmı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. 23.10.2022 Pazar Günü sabah saatlerinde gerek yerleşkedeki binalar içerisinden gerekse de binaların dışından gelen sesler üzerine bina derhal boşaltılarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Akşam saatlerinde bitişik taşınmazdaki istinat duvarından gelen sesler artmış ve akabinde ise istinat duvarı çökmüştür. İstinat duvarının çökmesinin etkisiyle binaların önemli bir kısmı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Sabah saatlerinden itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde kimsenin burnunun dahi kanamamış olması, yaşanan olaydaki tek sevindirici yandır. Sabah saatlerinden itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde kimsenin burnunun dahi kanamamış olması, yaşanan olaydaki tek sevindirici yandır.