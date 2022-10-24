Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbul-arel-universitesinden-aciklama-egitimin-kesintisiz-devami-icin-calisma-baslatildi-1062645375.html
İstanbul Arel Üniversitesi'nden açıklama: Eğitimin kesintisiz devamı için çalışma başlatıldı
İstanbul Arel Üniversitesi'nden açıklama: Eğitimin kesintisiz devamı için çalışma başlatıldı
Bitişiğinde yer alan inşaat çalışmaları nedeniyle binasında hasar meydana gelen İstanbul Arel Üniversitesinden basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T13:19+0300
2022-10-24T13:19+0300
türkiye
istanbul arel üniversitesi
arel üniversitesi
bina çökmesi
çökme
çökme tehlikesi
bina
çöken bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062645231_0:0:3612:2032_1920x0_80_0_0_41c79b4e239a92839bfa1667fcf325b6.jpg
Üniversite tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221024/arel-universitesi-binasi-coktu-bir-ogrenci-yurdu-ve-6-bina-bosaltildi-1062634837.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062645231_452:0:3161:2032_1920x0_80_0_0_0818d1e39576508ddcec8a98760e42e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul arel üniversitesi, arel üniversitesi, bina çökmesi, çökme, çökme tehlikesi, bina, çöken bina
istanbul arel üniversitesi, arel üniversitesi, bina çökmesi, çökme, çökme tehlikesi, bina, çöken bina

İstanbul Arel Üniversitesi'nden açıklama: Eğitimin kesintisiz devamı için çalışma başlatıldı

13:19 24.10.2022
© DHAİstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bitişiğinde yer alan inşaat çalışmaları nedeniyle binasında hasar meydana gelen İstanbul Arel Üniversitesinden basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada eğitimin kesintisiz devamı için çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.
Üniversite tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri yer verildi:
Küçükçekmece Sefaköy Yerleşkemizde yer alan bina ve blokların önemli bir kısmı, hemen bitişiğinde yer alan taşınmazdaki inşaat ve derin kazı çalışmaları nedeniyle, 23.10.2022 Pazar günü akşam saatlerinde çökmüş ve binalar kullanılamaz hale gelmiştir.
23.10.2022 Pazar Günü sabah saatlerinde gerek yerleşkedeki binalar içerisinden gerekse de binaların dışından gelen sesler üzerine bina derhal boşaltılarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Akşam saatlerinde bitişik taşınmazdaki istinat duvarından gelen sesler artmış ve akabinde ise istinat duvarı çökmüştür. İstinat duvarının çökmesinin etkisiyle binaların önemli bir kısmı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.
Sabah saatlerinden itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde kimsenin burnunun dahi kanamamış olması, yaşanan olaydaki tek sevindirici yandır.
Üniversitemiz Rektörlüğü ve idari birimleri, olay akabinde derhal toplanmak suretiyle eğitimin kesintisiz devamı için çalışmalara başlamıştır. Sefaköy Yerleşkesinde eğitim faaliyetlerinin geçici bir süre için online olarak devam edilmesine ve en kısa sürede diğer yerleşkelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine fiziki devam etmesi için ivedi çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gerekli duyurular en kısa zamanda yapılacaktır. Kemal Gözükara Tepekent, Cevizlibağ Sağlık Yerleşkelerimiz ve Sefaköy D Blok Binamızda eğitim devam etmektedir.
Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
TÜRKİYE
İstanbul Arel Üniversitesi binası çöktü: Bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı
07:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала