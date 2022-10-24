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İstanbul Arel Üniversitesi binası çöktü: Bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı
İstanbul Arel Üniversitesi binası çöktü: Bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı
Küçükçekmece’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T07:14+0300
2022-10-24T07:18+0300
türkiye
istanbul arel üniversitesi
çökme
bina çökmesi
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Küçükçekmece’de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda İstanbul Arel Üniversitesi binasında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemerini sürdürdü. AFAD ekiplerinin hazır bekletildiği alanda, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, şöyle konuştu:Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-universite-binasi-coktu-1062632108.html
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istanbul arel üniversitesi, çökme, bina çökmesi
istanbul arel üniversitesi, çökme, bina çökmesi

İstanbul Arel Üniversitesi binası çöktü: Bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı

07:14 24.10.2022 (güncellendi: 07:18 24.10.2022)
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞKüçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.
Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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Küçükçekmece’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi binasının yıkılması üzerine, bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.
Küçükçekmece’de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda İstanbul Arel Üniversitesi binasında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemerini sürdürdü. AFAD ekiplerinin hazır bekletildiği alanda, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.
Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, şöyle konuştu:

“Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltın, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarlar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.”

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
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