İstanbul Arel Üniversitesi binası çöktü: Bir öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı

“Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltın, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarlar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.”