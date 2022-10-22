https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-bozdag-kilicdaroglu-ak-parti-sayesinde-baskanlik-sistemi-sayesinde-helallesmeyi-ogrendi-1062606737.html

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi

Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü çok yüksek. Şimdi bu Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T22:42+0300

2022-10-22T22:42+0300

2022-10-22T22:43+0300

türkiye

bekir bozdağ

malatya

amerika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

helal

helalleşme

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde, Türkiye'nin liderini, başkomutanını, Malatya'nın bağrına basacağını, Malatyalıların buradan Türkiye'ye ve dünyaya, "Biz Türkiye'nin liderinin, Türkiye yüzyılının kapısını aralayacak büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın ardındayız, yolundayız" diye selam vereceğini ifade etti.AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin büyük bir değişim içinde olduğunu aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:'Kaos olursa, kriz olursa koalisyonda bize de yer çıkar' diye bekliyorlar'Türkiye'nin başarısının anahtarı olan siyasi istikrarın, güçlü iktidarın, iyi yönetimin, güvenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Krizlerde Malatya'nın, Türkiye'nin kaybettiğini aktaran Bozdağ, "Eğer Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminden sonra yerine Adnan Menderes Türkiye'yi yönetseydi ondan sonra 65-69 arasındaki gibi Demirel Türkiye'yi yönetseydi ondan sonra Malatya'nın evladı Özal gibi bir lider Türkiye'yi yönetseydi arkasından da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yönetseydi o aradaki çapsız, beceriksiz yönetimler olmasaydı acaba bugün Türkiye'nin ekonomisi nerede olurdu, siyasi gücü nerede olurdu, kudreti nerede olurdu? Türkiye nasıl bir Türkiye, Malatya nasıl bir Malatya olurdu? Onun için değerli Malatyalı kardeşlerim, güçlü liderlerden iktidarlardan korkanlardan, istikrarsızlıktan beslenenlerden kendine de fayda yok ailesine de fayda yok, milletine de fayda yok, hiç kimseye fayda yok" diye konuştu.'Bugün Türkiye huzur ve güven içerisinde'Bakan Bozdağ, bugün güçlü Türkiye'nin var olduğunu belirterek şunları kaydetti:Başkanlık sisteminin etkisine dikkati çeken Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü çok yüksek. Şimdi bu Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi. Öğrettik Allah'ın izniyle şimdi yetmedi seyit olduğunu etrafındakiler yayıyor, seyitliği de övmeye başladı. Yetmedi Kur'an kursuna gitmeden hafız olduğunu söylüyorlar, hafızlığıyla da övünmeye başladı. Yani Tayyip Bey sadece Türkiye'yi değil değişmez olan CHP'nin bu kodlarını da Allah'ın izniyle değiştiriyor, bu değişim devam edecek. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı Malatyalıların iradesiyle olacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-erdogan-su-anda-faiz-lobileri-cokmeye-basladi--1062601122.html

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bekir bozdağ, malatya, amerika, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, helal, helalleşme