Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı

Toplam yatırımı 8 milyar lirayı geçen yüzlerce eseri şehrimizin istifadesine sunduk. Bizim siyaset anlayışımızda, siyasi görüşünden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz kardeşimizdir. Her birey birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin, 85 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. Hak ve özgürlükler alanında da ülkemize çağ atlattık. İlk günden beri Türk demokrasisini ayıplarından kurtarma mücadelesi veriyoruz. Bizden önce Türkiye yokluk ve belirsizliklerin kol gezdiği bir yerdi. Toplumun farklı kesimleri sosyal ve siyasi hayattan dışlanmışlardı. Kürt kardeşlerimiz bir yandan bölücü terör örgütü diğer tarafta faşist cendere içinde kalmışlardı. Eğitimden sosyal hayata kadar pek çok alanda insanımızı tek tipleşeme zorlayan bir anlayış hakimdi.