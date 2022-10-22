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https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-erdogan-su-anda-faiz-lobileri-cokmeye-basladi--1062601122.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:10+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı

19:10 22.10.2022 (güncellendi: 19:14 22.10.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Toplam yatırımı 8 milyar lirayı geçen yüzlerce eseri şehrimizin istifadesine sunduk. Bizim siyaset anlayışımızda, siyasi görüşünden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz kardeşimizdir. Her birey birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin, 85 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. Hak ve özgürlükler alanında da ülkemize çağ atlattık. İlk günden beri Türk demokrasisini ayıplarından kurtarma mücadelesi veriyoruz. Bizden önce Türkiye yokluk ve belirsizliklerin kol gezdiği bir yerdi. Toplumun farklı kesimleri sosyal ve siyasi hayattan dışlanmışlardı. Kürt kardeşlerimiz bir yandan bölücü terör örgütü diğer tarafta faşist cendere içinde kalmışlardı. Eğitimden sosyal hayata kadar pek çok alanda insanımızı tek tipleşeme zorlayan bir anlayış hakimdi.
Yerlerde sürülen bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Milletimizin desteği ve gayretiyle hayal dahi edilemeyen nice reformu hayata geçirdik. Tüm bunları da elitlerin, faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başardık. Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.
Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım"
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