https://sputniknews.com.tr/20221021/azerbaycanda-trafik-kazasi-geciren-binali-yildirim-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1062569371.html
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T15:30+0300
2022-10-21T15:30+0300
2022-10-21T16:01+0300
binali yıldırım
ambulans uçak
türkiye
azerbaycan
istanbul
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Bir süre Azerbaycan’da tedavi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım bugün ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.Atatürk Havalimanı’na inen uçağı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karşıladı.Ambulans uçaktan alınan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım kendilerini bekleyen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza geçirmişti.Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’yi hastanede ziyaret etti. Aliyev, sağlık durumlarıyla ilgilendiğini belirterek, Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’ye acil şifa diledi. Kaza yerinden helikopterle hızlı bir şekilde Bakü’de hastaneye ulaştırılan Yıldırım, Ayrım ve Demirci, muayene ve tedavilerinden dolayı Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-parti-sozcusu-celikten-binali-yildirima-iliskin-aciklama-ambulans-ucakla-turkiyeye-donecegiz-1062558210.html
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binali yıldırım, ambulans uçak, azerbaycan, istanbul
binali yıldırım, ambulans uçak, azerbaycan, istanbul
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
15:30 21.10.2022 (güncellendi: 16:01 21.10.2022) Abone ol
Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.
Bir süre Azerbaycan’da tedavi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım bugün ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.
Atatürk Havalimanı’na inen uçağı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karşıladı.
Ambulans uçaktan alınan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım kendilerini bekleyen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Binali Yıldırım
ve Şamil Ayrım
'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza geçirmişti.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’yi hastanede ziyaret etti.
Aliyev, sağlık durumlarıyla ilgilendiğini belirterek, Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’ye acil şifa diledi.
Kaza yerinden helikopterle hızlı bir şekilde Bakü’de hastaneye ulaştırılan Yıldırım, Ayrım ve Demirci, muayene ve tedavilerinden dolayı Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.