https://sputniknews.com.tr/20221020/binali-yildirim-azerbaycanda-trafik-kazasi-gecirdi-1062538452.html
Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi
Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T20:09+0300
2022-10-20T20:09+0300
2022-10-20T20:18+0300
binali yıldırım
kaza
türkiye
azerbaycan
trafik kazası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.
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binali yıldırım, kaza, azerbaycan, trafik kazası
binali yıldırım, kaza, azerbaycan, trafik kazası
Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi
20:09 20.10.2022 (güncellendi: 20:18 20.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.
Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.
Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.