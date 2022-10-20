https://sputniknews.com.tr/20221020/binali-yildirim-azerbaycanda-trafik-kazasi-gecirdi-1062538452.html

Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T20:09+0300

2022-10-20T20:09+0300

2022-10-20T20:18+0300

binali yıldırım

kaza

türkiye

azerbaycan

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055843716_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_09cdfa9463b3e6f0a9612396a1eb4203.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

türkiye

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

binali yıldırım, kaza, azerbaycan, trafik kazası