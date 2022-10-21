Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-parti-sozcusu-celikten-binali-yildirima-iliskin-aciklama-ambulans-ucakla-turkiyeye-donecegiz-1062558210.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T11:39+0300
2022-10-21T11:39+0300
türkiye
ak parti
binali yıldırım
ömer çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7048ef9be70c48c5b105728513ef7574.jpg
Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/binali-yildirim-azerbaycanda-trafik-kazasi-gecirdi-1062538452.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_896e1110c3ea9d34b9246b9746d2c81a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, binali yıldırım, ömer çelik
ak parti, binali yıldırım, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz

11:39 21.10.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
TÜRKİYE
Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi
Dün, 20:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала