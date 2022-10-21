https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-parti-sozcusu-celikten-binali-yildirima-iliskin-aciklama-ambulans-ucakla-turkiyeye-donecegiz-1062558210.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T11:39+0300
2022-10-21T11:39+0300
2022-10-21T11:39+0300
türkiye
ak parti
binali yıldırım
ömer çelik
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Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/binali-yildirim-azerbaycanda-trafik-kazasi-gecirdi-1062538452.html
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ak parti, binali yıldırım, ömer çelik
ak parti, binali yıldırım, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'a ilişkin açıklama: Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.