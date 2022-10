https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-partiden-istifa-eden-fakibaba-sayin-aksener-beni-ikna-etmemis-olsaydi-siyaseti-birakiyordum-1062548394.html

AK Parti'den istifa eden Fakıbaba: Sayın Akşener beni ikna etmemiş olsaydı siyaseti bırakıyordum

AK Parti'den istifa eden Fakıbaba: Sayın Akşener beni ikna etmemiş olsaydı siyaseti bırakıyordum

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini söyleyen Ahmet Eşref Fakıbaba, "11 aydan beri bütün arkadaşlara gidip 'Urfa'da sıkıntı... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T00:58+0300

2022-10-21T00:58+0300

2022-10-21T01:05+0300

politika

ahmet eşref fakıbaba

ak parti

istifa

milletvekili

iyi parti

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103399/18/1033991840_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4f8aa4d92d965fbb662d4d962d599e57.jpg

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına telefon bağlantısıyla katılan Ahmet Eşref Fakıbaba, kendisini istifaya getiren süreçle ilgili konuştu.Fakıbaba şu değerlendirmelerde bulundu:Özür dilemedim, 'beni yanlış anladınız, gerçek AK Partiliyim, hizmet etmek istiyorum' dedim. Bu teklif benden gitti. Beni özel kalemin odasına aldılar. Faruk Çelik'le birlikte bakanımızın yanına gittik, ama özür dilemedim. Hata yapan insan özür diler. Bir insan niye siyasetçi olur, niye partiler kurulur? İnsanlara hizmet etmek için yapılır. İnsanlara hizmet edemiyorsanız, isterseniz Başbakan olun, Cumhurbaşkanı olun. Ben gerçekten emekliye ayrılacağımı da sayın Cumhurbaşkanına arz ettim. 'Ben emekliye ayrılıyorum ama Urfa iyi ellerde olması lazım' dedim. Ben Urfa'ya bakan olarak, belediye başkanı olarak emek verdim. Yöneticisi olmadığı zaman, 8-9 milletvekili her kafadan bir söz söylediği zaman orada yönetim olabilir mi? Dedim ki, 'Ben zaten 2023'de bırakıyorum ama takımın lideri şu arkadaşımız olsun' dedim. 8 milletvekiliyiz, her birimiz bir şey yapıyoruz. Herkes Şanlıurfa'nın problemlerini çözmeye çalışıyor; ama Şanlıurfa daha kötüye gidiyor.'15 gün içinde iki kez buluştuk kendisiyle'Milletvekilliği adayları Şanlıurfa tarafından belirlenir. Bakan olsam ne olur, falan olsam ne olur. 1,5 sene önce yine istifa ettim. Bu sefer niye milletvekilliğinden istifa ediyorum. Çünkü yeni partiye geçiyorum. Sayın Akşener birkaç kişiyle haber gönderdi. 'Hayır ben emekli olacağım' dedim. Meral Hanım diyor ki, 'Biz Fakıbaba'yı istiyoruz'. Bu çok önemli. 'Fakıbaba'yı alarak mecliste sayımızı artırmak amacıyla almıyoruz, onun samimiyetine inanıyoruz' diyor. Çarşamba akşamı Meral hanım bizim evdeydi. Çoluk çocuk yemek yedik. Ben kendisine 'kesin karar verdim geçeceğim' dedi. 15 gün içinde iki kez buluştuk kendisiyle. İki kez evimize geldi. 'Ben milletvekilliğinin de istifa etmek istiyorum' diye kendisine söyledim. Şanlıurfa gibi çok önemli yerin belediye başkanlığını yapmışım. Urfa'da beni çok sevenler vardır, sevmeyenler vardır.'Sayın Akşener'in vizyonu olduğuna inanıyorum'Ben şekillendirmek istedim Urfa'yı, şahsım adına değil Urfa halkıyla beraber karar verelim dedim. Genel başkan yardımcısı gelecek, listeyi yapıp, Ankara'dan onaylanacak, bu Urfa'ya yapılan eziyet ve zulümdür, Şanlıurfa halkının kendisinin kararını vermesi gerekir dedim. İki sefer sayın genel başkanımla görüştüm, Meral hanımla görüştüm. O vizyonun olduğuna inanıyorum. Her şeyin doğrusunu bilirim demiyorum; gelin beraber karar verelim diyorum.'Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim'Problemlerin Urfa'da ortaya çıkmasının sebebi birlik ve beraberliğin olmamasıydı. Urfa'da enerji problemi vardı, adaletsizlik vardı. Bunları sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bunun sebebinin de başıboşluk olduğunu söyledim. Bunun neticesini alabileceğimi zannettim. 11 aydan beri bütün arkadaşlara gidip 'Urfa'da sıkıntı var' dedim. 20 yıllık AK Partili iseniz, bakanlık yapmışsanız, bunu söyleme hakkınız olamaz mı? Teşkilat başkanına da söyledim.'Urfa halkı samimidir'Ben kimim ki Urfa'yı şekillendireceğim? Ben Urfa halkıyla birlikte yapalım diyorum. Urfa halkı karar versin. Trabzon'dan birisi gelip belediye başkanı olsun, böyle bir yanlışlık olabilir. İnanın Urfa'yı insanlar yanlış anlıyorlar. Urfa'yı zor yapan liderlerin kendileridir. Gerçekten liyakatle insanlar seçilirse Urfa'da hiçbir şey olmaz. Urfa halkı samimi halktır. Şununla bunu koyduğunuz zaman Urfa halkı patlıyor, Ahmet Fakıbaba da patlıyor.'2023'te aday olmayacaktım'Niyetim yoktu, köye yerleştim. Daha önceden haber gönderildi. 'Hayır niyetim yok' dedim. O kadar müthiş tesadüfler oldu ki, bir arkadaşımız gelmişti, ikimizin ortak dostu. Eşim yumurtalı köfte yapmıştı. Meral Hanım'a bunu söylemiş. Meral hanım da 'yumurtalı köfte yemeye geliyorum' dedi bize. 'Yok' mu diyecektim? Ben 2023'te aday olmayacaktım. Bu kadar basit. Karar verdikten sonra milletvekilliğinden istifa etmeyi düşündüm. Meral Hanım 'Emin ol senin milletvekili olduğunu bilmiyordum ama Fakıbaba'yı biliyorum' dedi.'Sayın Akşener ikna etmemiş olsaydı siyaseti bırakıyordum'Eğer ben Meral Akşener hanımefendiye lider olarak inanmamış olsa idim. Belki yarın seçilmeyebilirim, hiç önemli değil. Ben gerçekten bu ülkeye proje üretmek için canla başla çalışacağıma inanıyorum. Bana inanan bir genel başkanım var şu anda benim. Meral Akşener beni ikna etmemiş olsaydı siyaseti bırakıyordum ben.

https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-baskanligindan-sanliurfa-milletvekili-fakibabanin-istifasina-iliskin-aciklama-1062540195.html

https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-partili-eski-bakan-fakibaba-milletvekilliginden-ve-partisinden-istifa-etti-1062514728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet eşref fakıbaba, ak parti, istifa, milletvekili, iyi parti, meral akşener