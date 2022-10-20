https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-partili-eski-bakan-fakibaba-milletvekilliginden-ve-partisinden-istifa-etti-1062514728.html
AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T10:26+0300
2022-10-20T10:26+0300
2022-10-20T10:36+0300
politika
ak parti
ahmet eşref fakıbaba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/29/1031702956_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7893c8f325079dd270011f07e3ff21ca.jpg
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/29/1031702956_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_8d9834ae33132bfb7f44af75750a6219.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, ahmet eşref fakıbaba
ak parti, ahmet eşref fakıbaba
AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
10:26 20.10.2022 (güncellendi: 10:36 20.10.2022) Abone ol
2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."