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AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-20T10:36+0300
politika
ak parti
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, ahmet eşref fakıbaba
ak parti, ahmet eşref fakıbaba

AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti

10:26 20.10.2022 (güncellendi: 10:36 20.10.2022)
© AAGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:
"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için ana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."
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