Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-baskanligindan-sanliurfa-milletvekili-fakibabanin-istifasina-iliskin-aciklama-1062540195.html
TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T21:35+0300
2022-10-20T21:35+0300
türkiye
tbmm
tbmm başkanlığı
ahmet eşref fakıbaba
ak parti
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tbmm başkanlık divanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/29/1031702956_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7893c8f325079dd270011f07e3ff21ca.jpg
TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-partili-eski-bakan-fakibaba-milletvekilliginden-ve-partisinden-istifa-etti-1062514728.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/29/1031702956_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_8d9834ae33132bfb7f44af75750a6219.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm başkanlığı, ahmet eşref fakıbaba, ak parti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlık divanı
tbmm, tbmm başkanlığı, ahmet eşref fakıbaba, ak parti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlık divanı

TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

21:35 20.10.2022
© AAGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi.
TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.
TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
POLİTİKA
AK Partili eski bakan Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti
10:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала