https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-baskanligindan-sanliurfa-milletvekili-fakibabanin-istifasina-iliskin-aciklama-1062540195.html
TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T21:35+0300
2022-10-20T21:35+0300
2022-10-20T21:35+0300
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tbmm başkanlığı
ahmet eşref fakıbaba
ak parti
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tbmm başkanlık divanı
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TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-partili-eski-bakan-fakibaba-milletvekilliginden-ve-partisinden-istifa-etti-1062514728.html
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tbmm, tbmm başkanlığı, ahmet eşref fakıbaba, ak parti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlık divanı
tbmm, tbmm başkanlığı, ahmet eşref fakıbaba, ak parti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlık divanı
TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
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Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi.
TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.
TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.