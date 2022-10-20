https://sputniknews.com.tr/20221020/tbmm-baskanligindan-sanliurfa-milletvekili-fakibabanin-istifasina-iliskin-aciklama-1062540195.html

TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na ulaştığı bildirildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T21:35+0300

2022-10-20T21:35+0300

2022-10-20T21:35+0300

türkiye

tbmm

tbmm başkanlığı

ahmet eşref fakıbaba

ak parti

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

tbmm başkanlık divanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/29/1031702956_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7893c8f325079dd270011f07e3ff21ca.jpg

TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-partili-eski-bakan-fakibaba-milletvekilliginden-ve-partisinden-istifa-etti-1062514728.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm başkanlığı, ahmet eşref fakıbaba, ak parti, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm başkanlık divanı