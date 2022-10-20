https://sputniknews.com.tr/20221020/dunyanin-en-fazla-goz-portletme-rekoru-brezilyadan-1062533295.html

Dünyanın en fazla 'göz pörtletme' rekoru Brezilya'dan

Dünyanın en fazla 'göz pörtletme' rekoru Brezilya'dan

Brezilya'da Tio Chico lakabıyla anılan Sidney de Carvalho Mesquita isimli bir kişi, dünyanın en fazla 'göz pörtletebilen insanı' unvanını alarak Guinness... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T17:10+0300

2022-10-20T17:10+0300

2022-10-20T17:14+0300

yaşam

brezilya

göz

rekor

guinness rekorlar kitabı

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Brezilya vatandaşı Sidney de Carvalho Mesquita, dünyanın 'en fazla göz pörtletebilen insanı' rekorunun sahibi oldu.2023 Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Sidney, gözlerini yuvalarından 18.2 milimetre öteye çıkarabiliyor.Ülke basınında yer alan haberlere göre rekor, Sao Paulo'da 10 Ocak 2022'de optometrist tarafından proptometre cihazıyla ölçülerek doğrulandı.Sidney'in söz konusu kabiliyetini 9 yaşında keşfettiği ve yakınları arasında sergilediği beliritiliyor.Öte yandan bu kabiliyetin Sidney'den götürdükleri de söz konusu. Sidney, yaptığı açıklamada, 'gözlerini pörtlettikten' sonra birkaç saniyeliğine görme yetisini kaybetttiğini ifade etti.Sidney, "Rekor sahibi olmak inanılmaz bir deneyim - bu dünyanın dışında - artık neler yapabileceğimi gerçekten biliyorum! Bu mutluluğu kelimelerle tarif edemiyorum. Guinness Dünya Rekorları ailesinin bir parçası olarak bu büyük fırsattan en iyi şekilde yararlanmayı umuyorum" dedi.Bir teknoloji mağazasının satış bölümünde çalışan Sidney, aynı zamanda davulculuk ve DJ'lik yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/124-saat-manas-okuyarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1061763192.html

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