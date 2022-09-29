Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220929/124-saat-manas-okuyarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1061763192.html
124 saat Manas Destanı okuyarak Guinness'e girdi
124 saat Manas Destanı okuyarak Guinness'e girdi
Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen 'Manas Haftası' etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T16:09+0300
2022-09-29T16:15+0300
guinness rekorlar kitabı
kırgızlar
yaşam
manas destanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061762823_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_661f21ba7e877787ebebffe7b53ee64e.jpg
Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen 'Manas Haftası' etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.Rekor denemesinin sonucu için açıklama yapan Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ise rekorun gerçekleşmesi için uluslararası kuralların yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.Gemici, bu şartların kendisi tarafından kontrol edildiğini aktararak, "Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, toplam 124 saat Manas destanı okuyarak rekoru kırmıştır" ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından resmi olarak İsakov, 124 saat aralıksız Manas okuyarak adını rekorlar kitabına yazdırdı.Gemici, resmi rekor sertifikasını İsakov'a teslim etti.Programa katılanlar, rekorun gerçekleşmesinin ardından sevinç yaşadı.Töreni, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raevi, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetovun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kırgız ve Türk protokol üyeleri de takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/tarifeli-yolcu-ucaklariyla-46-saat-23-dakikada-dunyayi-turladi-guinness-rekoru-kirdi-1060092140.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061762823_204:0:1104:675_1920x0_80_0_0_cb2c4b5bbcf27a479c35418a6f6b7390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
guinness rekorlar kitabı, kırgızlar, manas destanı
guinness rekorlar kitabı, kırgızlar, manas destanı

124 saat Manas Destanı okuyarak Guinness'e girdi

16:09 29.09.2022 (güncellendi: 16:15 29.09.2022)
© AA124 saat Manas okuyan Rısbai İsakov,
124 saat Manas okuyan Rısbai İsakov, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen 'Manas Haftası' etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen 'Manas Haftası' etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.
Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.
Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Rekor denemesinin sonucu için açıklama yapan Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ise rekorun gerçekleşmesi için uluslararası kuralların yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Gemici, bu şartların kendisi tarafından kontrol edildiğini aktararak, "Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, toplam 124 saat Manas destanı okuyarak rekoru kırmıştır" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından resmi olarak İsakov, 124 saat aralıksız Manas okuyarak adını rekorlar kitabına yazdırdı.
Gemici, resmi rekor sertifikasını İsakov'a teslim etti.
Programa katılanlar, rekorun gerçekleşmesinin ardından sevinç yaşadı.
Töreni, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raevi, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetovun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kırgız ve Türk protokol üyeleri de takip etti.
Ümit Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
YAŞAM
Tarifeli yolcu uçaklarıyla 46 saat 23 dakikada dünyayı turladı, Guinness rekoru kırdı
18 Ağustos, 14:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала