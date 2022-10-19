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İran'dan İngiltere'ye 'yaptırım' yanıtı
İran'dan İngiltere'ye 'yaptırım' yanıtı
İran, ülkedeki protestolarla ilgili kendisine yaptırım uygulayan İngiltere'ye yanıt olarak biri bakan 9 üst düzey yetkili ile BBC Farsça gibi bazı kurumlar... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T23:26+0300
2022-10-19T23:30+0300
türkiye
iran
ingiltere
yaptırım
londra
farsça
bbc farsça servisi
mahsa emini
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İran, ülkedeki protestolarla ilgili Tahran'a yaptırım uygulayan İngiltere'ye yanıt olarak 'şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle biri bakan olmak üzere 9 üst düzey İngiliz yetkiliye, 2 devlet kurumuna ve Londra'da Farsça yayın yapan 2 televizyon kanalına yaptırım kararı aldı.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten" İngiliz kişi ve kurumları kapsadığı ifade edilerek, bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet İletişim Merkezi gibi İngiliz hükümetine ait kurumların yanı sıra Volant Media, Global Media, DMA Media, BBC Farsça ve Iran International adlı medya kuruluşlarına yaptırım uygulandığı açıklandı.İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, eski Genelkurmay Başkanı Mark Carleton Smith ve Kraliyet Donanması komutanlarından Don MacKinnon'un yanı sıra İngiliz siyasetçiler Steve McCabe, Stephen Crabb ve Stuart Polak'ın aralarında olduğu 9 yetkilinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği aktarılırken "İran, bu yaptırımları uygularken ülkede isyanları ve terör eylemlerini bu ülkeden organize eden ve kışkırtan teröristler ile insan hakları ihlallerini destekleyen İngiliz hükümetini sorumlu tutuyor" ifadelerine yer verildi.İngiltere, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine 10 Ekim'de yaptırım uyguladığını duyurmuştu.Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hasan Keremi gibi isimler yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/iranli-komutan-suudi-arabistan-medyasini-ulkedeki-gostericileri-kiskirtmakla-sucladi-1062426709.html
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iran, ingiltere, yaptırım, londra, farsça, bbc farsça servisi, mahsa emini
iran, ingiltere, yaptırım, londra, farsça, bbc farsça servisi, mahsa emini

İran'dan İngiltere'ye 'yaptırım' yanıtı

23:26 19.10.2022 (güncellendi: 23:30 19.10.2022)
© REUTERSİran, İngiltere bayrakları
İran, İngiltere bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS
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İran, ülkedeki protestolarla ilgili kendisine yaptırım uygulayan İngiltere'ye yanıt olarak biri bakan 9 üst düzey yetkili ile BBC Farsça gibi bazı kurumlar hakkında "şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle yaptırım kararı verdi.
İran, ülkedeki protestolarla ilgili Tahran'a yaptırım uygulayan İngiltere'ye yanıt olarak 'şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetlerde bulundukları' gerekçesiyle biri bakan olmak üzere 9 üst düzey İngiliz yetkiliye, 2 devlet kurumuna ve Londra'da Farsça yayın yapan 2 televizyon kanalına yaptırım kararı aldı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.
Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerine yol açan faaliyetler yürüten" İngiliz kişi ve kurumları kapsadığı ifade edilerek, bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet İletişim Merkezi gibi İngiliz hükümetine ait kurumların yanı sıra Volant Media, Global Media, DMA Media, BBC Farsça ve Iran International adlı medya kuruluşlarına yaptırım uygulandığı açıklandı.
İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, eski Genelkurmay Başkanı Mark Carleton Smith ve Kraliyet Donanması komutanlarından Don MacKinnon'un yanı sıra İngiliz siyasetçiler Steve McCabe, Stephen Crabb ve Stuart Polak'ın aralarında olduğu 9 yetkilinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği aktarılırken "İran, bu yaptırımları uygularken ülkede isyanları ve terör eylemlerini bu ülkeden organize eden ve kışkırtan teröristler ile insan hakları ihlallerini destekleyen İngiliz hükümetini sorumlu tutuyor" ifadelerine yer verildi.
İngiltere, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine 10 Ekim'de yaptırım uyguladığını duyurmuştu.
Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hasan Keremi gibi isimler yer almıştı.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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