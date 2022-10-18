https://sputniknews.com.tr/20221018/iranli-komutan-suudi-arabistan-medyasini-ulkedeki-gostericileri-kiskirtmakla-sucladi-1062426709.html

İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı

İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suudi Arabistan medyasını İran'daki göstericileri kışkırtmakla suçladı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T00:37+0300

2022-10-18T00:37+0300

2022-10-18T00:39+0300

dünya

hüseyin selami

suudi arabistan

iran

gösteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102881/81/1028818129_0:0:1169:659_1920x0_80_0_0_eecc9d27029338a35912f223675b7da9.jpg

Tasnim Haber Ajansına göre Selami, ülkenin kuzeyindeki Azerbaycan sınırında bulunan Aras Nehri yakınlarında Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta askerlere hitap etti.İranlı genç kız Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke geneline yayılan gösterilere işaret eden Selami, Suudi Arabistan medyasını hedef aldı.Suudi Arabistan yönetimine hitaben Selami, "Açıkça gençlerimizi kışkırtma çabasında olan medyanızı kontrol altına almanız konusunda uyarıyorum" dedi.Selami, medya yoluyla İran'ın iç işlerine müdahale etme amacı olduğunu iddia ettiği Suudi Arabistan'ı "savunma açıkları bulunduğu" yönündeki ifadelerle tehdit etti.İranlı komutan hedef aldığı medyanın ismini vermezken, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bahsi geçen medya kuruluşlarının Suudi Arabistan destekli olduğu öne sürülen Londra merkezli "Iran International TV, Suudi Arabistan merkezli Al Arabia ve Al Hadath" televizyon kanalları olduğuna işaret etti.

suudi arabistan

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin selami, suudi arabistan, iran, gösteri