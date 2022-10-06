https://sputniknews.com.tr/20221006/mehsa-emini-bir-kadin-kurt-ve-sunniydi-bu-ucunun-birlesimi-oldugu-icin-yankisi-cok-oldu-1062089574.html

'Mehsa Emini bir kadın, Kürt ve Sünniydi, bu üçünün birleşimi olduğu için yankısı çok oldu'

'Mehsa Emini bir kadın, Kürt ve Sünniydi, bu üçünün birleşimi olduğu için yankısı çok oldu'

Dursunoğlu’na göre, Mehsa Emini protestoları başörtüsü zorunluluğunun pratikte gevşetildiği süreçte geldi. Emini'nin Kürt ve Sünni olmasının etkisine işaret... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T23:42+0300

2022-10-06T23:42+0300

2022-10-08T00:46+0300

eksen

mahsa emini

iran

eylem

ahlak polisi

abd

avrupa

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İran, başkent Tahran’da 13 Eylül’de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’deki ölümünün tetiklediği protestolarla konuşuluyor. Emini’nin 17 Eylül’deki cenaze töreni sonrasında başlayan protestolar 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla alevlenmiş görünüyor. Sosyal medyada da İran üzerinden 'kadın devrimi' kampanyası yürütülüyor. Üniversitelilerin ardından çeşitli kentlerde liselerde de genç kızların başörtüsü protestolarına dair videolar dikkat çekiyor.İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Emini'nin ölümü için "Kalbimizi kıran üzücü bir olay" derken, protestoların 'normal ve doğal olmadığını' savunarak olayları 'ABD ve İsrail'in ajanlarıyla yurt dışındaki İranlı hainlerin organizasyonu' olarak niteledi. İran İstihbarat Bakanlığı, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya vatandaşlarının bulunduğu 9 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise daha yatışırıcı bir üslup benimseyerek 'ulusal birlik' çağrısında bulundu.İran devlet medyasında 22 yaşındaki genç kadının adli tıp raporunda ölümünün başına yahut hayati uzuvlarına aldığı darbelerden değil 8 yaşındayken geçirdiği beyin tümörü ameliyatıyla ilgili olduğu yer aldı. Emini'nin babaı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını söylemişken, protestolarda çok sayıda göstericinin hayatını yitirdiği haberleri geliyor. İran tarafı da öldürülen besiçlere dikkat çekiyor.ABD Başkanı Joe Biden İran'a 'bedel ödetmekten' söz ederken, ABD de yeni yaptırımlar için kolları sıvamış görünüyor. Tahran gelişmeleri 'içişlerine müdahale' olarak niteliyor.Mehsa Emini isyanı ve 'İran Baharı mı' sorusunu Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.'Bu yılın başında İran’daydım. Başörtüleri omuzlara düşmüştü'Alptekin Dursunoğlu’na göre, İran'da devrim yıllarından sonra kıyafet zorunluluğu getirilmesine yönelik protestolar 'yeni' değil. İran'da başörtüsünün kağıt üzerinde var olan ama pratikte gittikçe gevşetilerek ortadan kalkmakta olan bir duruma geldiğini söyleyen Dursunoğlu, Emini protestolarının bu süreçte gelmesine dikkat çekti. Dursunoğlu, İran makamlarının olayın 'egemenlik sorunu haline getirilmesinin yasağın yeniden sertleştirilmesiyle mi sonuçlanacağının yoksa 'başağrısı' olduğu için önünün mü açılacağının zaman içinde görüleceğini söyledi:‘Mehsa Emini bir kadın, Kürt ve Sünniydi, bu üçünün birleşimi olduğu için de yankısı çok oldu’2009 ve 2019 protestolarını hatırlatan Dursunoğlu, Mehsa Emini gösterilerinin diğerlerine kıyasla hacim olarak çok küçük olmasına rağmen dünyada yarattığı etkiye dikkat çekti. Dursunoğlu, Emini’nin bir kadın, Kürt ve Sünni oluşunun kolaylıkla bayraklaştırılacak bir mesele olması dolayısıyla dış basında yer tuttuğu değerlendirmesinde bulundu:'Öğrencilerin kurtuğu serbest kürsü sadece İran televizyonunda haber oldu'Dursunoğlu'na göre, rejim karşıtlığı noktasında protestoların görünür kılınabilmesi için sokakların büyük bir hacimle dolması gerektiğini ancak bunun yaşanmadığını söyledi. Son olarak Meşhed'de iki farklı görüşten öğrencilerin serbest kürsü kurulup tartışmalarına atıf yapan Dursunoğlu, ancak bu olay sadece İran televizyonunda haber olurken, protestocuların sosyal medya üzerinden görünür hale getirilmesine dikkat çekti:'Şiddet eylemleri yasağın kalkmasını isteyenlerin de geri çekilmesine yol açıyor'Gösterilerin görünür kılınması için şiddete dökülmesi tarzına 'Arap Baharı' sürecinde tanıklık edildiğini söyleyen Dursunoğlu, şiddet eylemlerinin başörtüsü zorunluluğuna itiraz edenlerin de geri çekilmelerine yol açtığını söyledi. Dursunoğlu, "300 kişilik şiddet gösterilerini 'İran halkının talebi' diye yansıtan basın 10 binlerce kişinin katıldığı karşı gösterileri 'rejim yanlıları' diye kategorize etti" dedi:‘Amerika veya Avrupa bu işe müdahil olduğunda bu artık İran halkının talebi olmaktan çıkıyor’Dursunoğlu, ABD veya Avrupa’nın bu işe müdahil olduğunda bunun artık İran halkının talebi olmaktan çıkıp dışarıdan İran’ın içini karıştırmaya yönelik müdahale görüntüsü ortaya çıkardığını söyledi. "ABD ile stratejik müttefik olmakla övünen bir ülke iç sorunlarını dış güç ile açıkladığında bunu inandırıcı bulmayabilir ve komplo teorisi dite niteleyebilirsiniz" diyen Durunoğlu, ancak İran gibi bir ülkede bunu deme imkanı bulunmadığını kaydetti:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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mahsa emini, iran, eylem, ahlak polisi, abd, avrupa