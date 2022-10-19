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https://sputniknews.com.tr/20221019/ingilterenin-yeni-icisleri-bakani-grant-shapps-oldu-1062500665.html
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
İngiltere'de istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine, Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Grant Shapps geldi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T20:28+0300
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grant shapps
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Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Shapps'in, yeni İngiltere İçişleri Bakanı olarak atandığı bildirildi.Grant Shapps, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.Braverman 1834'ten bu yana en kısa süre görevde kalan içişleri bakanıİngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ingiltere-icisleri-bakani-suella-braverman-istifa-etti-1062500168.html
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grant shapps, ingiltere, atama
grant shapps, ingiltere, atama

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu

20:28 19.10.2022 (güncellendi: 20:38 19.10.2022)
© REUTERS / HANNAH MCKAYGrant Shapps
Grant Shapps - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere'de istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine, Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Grant Shapps geldi.
Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Shapps'in, yeni İngiltere İçişleri Bakanı olarak atandığı bildirildi.
Grant Shapps, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Braverman 1834'ten bu yana en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.
Braverman, 13 Şubat 2020'den, İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.
Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.
Suella Braverman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
DÜNYA
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
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