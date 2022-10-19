https://sputniknews.com.tr/20221019/ilker-canikligilden-hakan-sukure-davet-flutvnin-kapisi-herkese-aciktir-1062491177.html
İlker Canikligil'den Hakan Şükür'e davet: FluTV'nin kapısı herkese açıktır
İlker Canikligil'den Hakan Şükür'e davet: FluTV'nin kapısı herkese açıktır
İlker Canikligil, FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu ve eski AKP... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T15:29+0300
2022-10-19T15:29+0300
2022-10-19T15:33+0300
hakan şükür
yaşam
oğuzhan uğur
davet
yönetmen
ilker canikligil
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Oğuzhan Uğur’un önce davet edip ardından tweetini silmesinin ardından reklam yönetmeni İlker Canikligil de bugün sosyal medya hesabından Hakan Şükür'ü etiketleyerek, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" diye yazdı.Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür'ü davet eden sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Hakan Şükür'den, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bir şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” açıklaması gelmişti.Oğuzhan Uğur ise sosyal medya hesabından, "Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Tabii bunu da parça parça atacakları için ‘korkak’ diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım.???? Bu arada halen beni Fetöcülükle suçlayan eski FETÖ aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) onda sıkıntı yok. Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım" diye yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/oguzhan-ugurdan-hakan-sukur-aciklamasi-hatami-kabul-ederim-1062399299.html
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hakan şükür, oğuzhan uğur, davet, yönetmen, ilker canikligil
hakan şükür, oğuzhan uğur, davet, yönetmen, ilker canikligil
İlker Canikligil'den Hakan Şükür'e davet: FluTV'nin kapısı herkese açıktır
15:29 19.10.2022 (güncellendi: 15:33 19.10.2022) Abone ol
İlker Canikligil, FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür’ü, YouTube kanalı FluTV'ye davet etti.
Oğuzhan Uğur’un önce davet edip ardından tweetini silmesinin ardından reklam yönetmeni İlker Canikligil de bugün sosyal medya hesabından Hakan Şükür'ü etiketleyerek, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" diye yazdı.
Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un Hakan Şükür'ü davet eden sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.
Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Hakan Şükür'den, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bir şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” açıklaması gelmişti.
Oğuzhan Uğur ise sosyal medya hesabından
, "Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Tabii bunu da parça parça atacakları için ‘korkak’ diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım.???? Bu arada halen beni Fetöcülükle suçlayan eski FETÖ aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) onda sıkıntı yok. Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım"
diye yazmıştı.