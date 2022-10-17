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Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür açıklaması: 'Hatamı kabul ederim'
Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür açıklaması: 'Hatamı kabul ederim'
Hakan Şükür'e YouTube programı için yaptığı daveti geri çeken Oğuzhan Uğur, hatalı olduğunu belirtip "FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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oğuzhan uğur
hakan şükür
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Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.Uğur, davetinden vazgeçmesine rağmen konunun tartışılması ve kendisine yönelik eleştirilmeye devam etmesi üzerine bir açıklama yaptı.Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221017/hakan-sukuru-programa-davet-eden-oguzhan-ugur-gelen-tepkiler-sonrasi-paylasimini-sildi-1062390100.html
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türkiye, oğuzhan uğur, hakan şükür, milletvekili, fetö
türkiye, oğuzhan uğur, hakan şükür, milletvekili, fetö

Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür açıklaması: 'Hatamı kabul ederim'

12:22 17.10.2022
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan UğurOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan Uğur
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Hakan Şükür'e YouTube programı için yaptığı daveti geri çeken Oğuzhan Uğur, hatalı olduğunu belirtip "FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım" dedi.
Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Uğur, davetinden vazgeçmesine rağmen konunun tartışılması ve kendisine yönelik eleştirilmeye devam etmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Tabii bunu da parça parça atacakları için “korkak” diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım. Bu arada halen beni fetöcülükle suçlayan eski fetö aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. Onda sıkıntı yok. Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım."
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
TÜRKİYE
Hakan Şükür'ü programa davet eden Oğuzhan Uğur gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi
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