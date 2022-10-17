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Hakan Şükür'ü programa davet eden Oğuzhan Uğur gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi
Hakan Şükür'ü programa davet eden Oğuzhan Uğur gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi
Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, gelen tepkilerin ardından Twitter paylaşımını sildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T00:33+0300
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Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ü programına davet etti.Twitter hesabından Şükür'ün hesabını etiketleyerek "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,, “Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı.Paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu haline gelince Oğuzhan Uğur tweetini sildi.
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oğuzhan uğur, hakan şükür, twitter
oğuzhan uğur, hakan şükür, twitter

Hakan Şükür'ü programa davet eden Oğuzhan Uğur gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi

00:33 17.10.2022 (güncellendi: 00:39 17.10.2022)
© Fotoğraf : YoutubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Fotoğraf : Youtube
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Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, gelen tepkilerin ardından Twitter paylaşımını sildi.
Babala TV isimli Youtube kanalı üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ü programına davet etti.
Twitter hesabından Şükür'ün hesabını etiketleyerek "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,, Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı.
Paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu haline gelince Oğuzhan Uğur tweetini sildi.
© Fotoğraf : Twitter / Oğuzhan UğurOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
Oğuzhan Uğur
© Fotoğraf : Twitter / Oğuzhan Uğur
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