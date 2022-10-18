Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ABD'de 8 saat ortadan kayboldun, neredeydin?

Amasra'da patlama olur olmaz, gelişmeleri takip ettik. İhmal ve eksik ne varsa gün yüzüne çıkarılacaktır. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturanlar bize göre samimi değildir. Facianın faalleri tespit edilirse hesabı sorulacaktır, aksini düşünmek abestir. Amasra'yı konuşurken Soma'yı hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Ortamı kızıştırmak için devreye girenler alçaktır. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesi mahsurludur. patlama olur olmaz, gelişmeleri takip ettik. İhmal ve eksik ne varsa gün yüzüne çıkarılacaktır. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturanlar bize göre samimi değildir. Facianın faalleri tespit edilirse hesabı sorulacaktır, aksini düşünmek abestir. Amasra'yı konuşurken Soma'yı hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Ortamı kızıştırmak için devreye girenler alçaktır. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesi mahsurludur.

Maden nedir, helal kazanç nedir bilmeyenlerin, felaket üzerinden cepheleşme üretmeye çalışması izansızlıktır. Maden nedir, helal kazanç nedir bilmeyenlerin, felaket üzerinden cepheleşme üretmeye çalışması izansızlıktır.

Eğri bacaklı masalara oturanlar, Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Eğri bacaklı masalara oturanlar, Türkiye bahtiyarlığını göremezler.

Manda ve himaye özlemi çekenler vardı bugünkü gibi, fakat kurucu kahramanlar bizim gibi 'ya istiklal ya ölüm' dediler. Manda ve himaye özlemi çekenler vardı bugünkü gibi, fakat kurucu kahramanlar bizim gibi 'ya istiklal ya ölüm' dediler.

Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değil. New York'un en işlek caddesinde ergenler gibi video çekmek, Türkiye'ye kara çalmaya çalışmak, adamlık değildir. Tek kelime ile yazıklar olsun. Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değil. New York'un en işlek caddesinde ergenler gibi video çekmek, Türkiye'ye kara çalmaya çalışmak, adamlık değildir. Tek kelime ile yazıklar olsun.

Kılıçdaroğlu'nun ilham kaynağı bize uygun değildir. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kimlerle temas kurduğu az çok bellidir. Kendine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. O 8 saatte neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklamak zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun ilham kaynağı bize uygun değildir. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kimlerle temas kurduğu az çok bellidir. Kendine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. O 8 saatte neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklamak zorundadır.

Kılıçdaroğlu'nun değil cumhurbaşkanı olması, CHP'nin genel başkanı olması bile züldür. Hiçbir sinsi hesap gözümüzden kaçmayacaktır. Türkiye sahipsiz ve ümitsiz, Türk milleti yarınsız ve çaresiz değildir. Kılıçdaroğlu'nun değil cumhurbaşkanı olması, CHP'nin genel başkanı olması bile züldür. Hiçbir sinsi hesap gözümüzden kaçmayacaktır. Türkiye sahipsiz ve ümitsiz, Türk milleti yarınsız ve çaresiz değildir.

Daha güvenli bir dünya için açlıkla küresel çapta mücadele etmek insani bir görevdir. Daha güvenli bir dünya için açlıkla küresel çapta mücadele etmek insani bir görevdir.

Ukrayna limanlarından kalkan gemiler, tahılı ihtiyaç sahibi ülkelere taşıdı. Açlık çeken milyonların çığlığı duyuldu. Putin'in açıklamaları ve Erdoğan'ın girişimleri Türkiye'nin gaz deposu olmasını gündeme getirmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 'Ukrayna'dan yana olalım' sözü siyaset ve diplomasi cehaletidir. Ukrayna limanlarından kalkan gemiler, tahılı ihtiyaç sahibi ülkelere taşıdı. Açlık çeken milyonların çığlığı duyuldu. Putin'in açıklamaları ve Erdoğan'ın girişimleri Türkiye'nin gaz deposu olmasını gündeme getirmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 'Ukrayna'dan yana olalım' sözü siyaset ve diplomasi cehaletidir.

AB Komisyonu'nun yayınladığı 2022 Türkiye raporu baştan ayağa subjektiftir. Siyasal sistemimize asılsız iddiaları reddediyoruz. Ege ve Kıbrıs'ta Rum ve Yunan tezlerini sahiplenen bakış açısını reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında AB yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasını eleştiren ucuz yaklaşımı reddediyoruz. 2022 Türkiye raporunu gıyaben yırtıp muhataplarının başına külah olarak geçiriyoruz. AB Komisyonu'nun yayınladığı 2022 Türkiye raporu baştan ayağa subjektiftir. Siyasal sistemimize asılsız iddiaları reddediyoruz. Ege ve Kıbrıs'ta Rum ve Yunan tezlerini sahiplenen bakış açısını reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında AB yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasını eleştiren ucuz yaklaşımı reddediyoruz. 2022 Türkiye raporunu gıyaben yırtıp muhataplarının başına külah olarak geçiriyoruz.