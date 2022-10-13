https://sputniknews.com.tr/20221013/dezenformasyon-teklifindeki-29uncu-madde-kabul-edildi-1062275645.html

Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi

Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi

Sosyal Medya Yasası'nda yer alan '1 yıldan 3 yıla kadar hapis' cezasını öngören 29. madde kabul edildi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T17:38+0300

2022-10-13T17:38+0300

2022-10-13T17:59+0300

türkiye

sosyal medya

tbmm

tbmm başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062140621_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546c0bc13b2e3776b9d27a341e044c5f.jpg

TBMM Genel Kurulunda basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29.madde kabul edildi.Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, tbmm, tbmm başkanlığı