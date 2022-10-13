https://sputniknews.com.tr/20221013/dezenformasyon-teklifindeki-29uncu-madde-kabul-edildi-1062275645.html
Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi
Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi
Sosyal Medya Yasası'nda yer alan '1 yıldan 3 yıla kadar hapis' cezasını öngören 29. madde kabul edildi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:38+0300
2022-10-13T17:38+0300
2022-10-13T17:59+0300
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TBMM Genel Kurulunda basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29.madde kabul edildi.Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.
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sosyal medya, tbmm, tbmm başkanlığı
sosyal medya, tbmm, tbmm başkanlığı
Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi
17:38 13.10.2022 (güncellendi: 17:59 13.10.2022) Abone ol
Sosyal Medya Yasası'nda yer alan '1 yıldan 3 yıla kadar hapis' cezasını öngören 29. madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.
Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29.madde kabul edildi.
Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.