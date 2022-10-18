ABD'nin Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor. ABD'nin Ankara Büyükleçisi Jeffry Flake konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.Büyükelçi Flake, "Ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna savaşını sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake'den Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz

© AA ABD-Yunanistan © AA

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Washington'ın Ege tutumuna ilişkin açıklama yaptı. Flake, ABD'nin Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.