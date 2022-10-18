Amasra'daki maden patlaması nedeniyle ertelenmişti: 'Büyük Eczacı Mitingi' 27 Kasım’da
20:22 18.10.2022 (güncellendi: 20:25 18.10.2022)
© AAEczane
© AA
Türk Eczacıları Birliği, Bartın’daki maden faciası nedeniyle iptal edilen “Büyük Eczacı Mitingi"nin 27 Kasım’da yapılacağını duyurdu.
Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 16 Ekim’de düzenlemeyi planladığı ancak Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edilen ‘Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi belli oldu.
TEB’in yaptığı açıklamaya göre eczacıların sorunlarını anlatmak için yapacağı miting 27 Kasım’da gerçekleşecek.
Büyük Eczacı Mitingimizi— Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) October 18, 2022
27 Kasım 2022 (Pazar) günü Ankara'da gerçekleştireceğiz.https://t.co/djyDvSdY9U
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası#EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir pic.twitter.com/gXNAYAQ3Ml
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği gibi Bartın Amasra’da geçen Cuma günü yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasının haberini alır almaz 16 Ekim’de Ankara’da düzenleyeceğimiz Büyük Eczacı Mitingi’ni ileri bir tarihe ertelemiştik. Çok sayıda maden işçisi kardeşimizi kaybettiğimiz, yüreklere ateş düşen bir ortamda, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının ortak kararıyla mitingimizi en uygun zamanda yeniden gerçekleştirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık.
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın aldığı kararla Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.
Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara’da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz.
16 Ekim’deki miting için Türkiye’nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır."
Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin talepleri ise şu şekilde sıralandı:
İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,
Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,
Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,
İlaç yokluklarına son verilmesi,
Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi
Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi
15 Ekim, 12:16