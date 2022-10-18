https://sputniknews.com.tr/20221018/amasradaki-maden-patlamasi-nedeniyle-ertelenmisti-buyuk-eczaci-mitingi-27-kasimda-1062461634.html

Amasra'daki maden patlaması nedeniyle ertelenmişti: 'Büyük Eczacı Mitingi' 27 Kasım’da

Amasra'daki maden patlaması nedeniyle ertelenmişti: 'Büyük Eczacı Mitingi' 27 Kasım’da

Türk Eczacıları Birliği, Bartın’daki maden faciası nedeniyle iptal edilen “Büyük Eczacı Mitingi"nin 27 Kasım’da yapılacağını duyurdu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T20:22+0300

2022-10-18T20:22+0300

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türkiye

türk eczacıları birliği (teb)

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Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 16 Ekim’de düzenlemeyi planladığı ancak Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edilen ‘Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi belli oldu.TEB’in yaptığı açıklamaya göre eczacıların sorunlarını anlatmak için yapacağı miting 27 Kasım’da gerçekleşecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği gibi Bartın Amasra’da geçen Cuma günü yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasının haberini alır almaz 16 Ekim’de Ankara’da düzenleyeceğimiz Büyük Eczacı Mitingi’ni ileri bir tarihe ertelemiştik. Çok sayıda maden işçisi kardeşimizi kaybettiğimiz, yüreklere ateş düşen bir ortamda, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının ortak kararıyla mitingimizi en uygun zamanda yeniden gerçekleştirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık.Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın aldığı kararla Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara’da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz.16 Ekim’deki miting için Türkiye’nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır."Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin talepleri ise şu şekilde sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20221015/buyuk-eczaci-mitingi-ertelendi-1062346308.html

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türk eczacıları birliği (teb)