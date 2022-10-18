https://sputniknews.com.tr/20221018/amasrada-patlama-yasanan-maden-ocaginda-teknik-calismalar-suruyor-gaz-olcumu-yapildi-1062439288.html
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı
Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T11:52+0300
2022-10-18T11:52+0300
2022-10-18T11:52+0300
türkiye
bartın
amasra
maden
maden ocağı
maden faciası
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html
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bartın, amasra, maden, maden ocağı, maden faciası
bartın, amasra, maden, maden ocağı, maden faciası
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı
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Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.
Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.
Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.