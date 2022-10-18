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https://sputniknews.com.tr/20221018/amasrada-patlama-yasanan-maden-ocaginda-teknik-calismalar-suruyor-gaz-olcumu-yapildi-1062439288.html
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı
Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T11:52+0300
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bartın
amasra
maden
maden ocağı
maden faciası
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html
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bartın, amasra, maden, maden ocağı, maden faciası
bartın, amasra, maden, maden ocağı, maden faciası

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor: Gaz ölçümü yapıldı

11:52 18.10.2022
© AABartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.
Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.
Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
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