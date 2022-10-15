https://sputniknews.com.tr/20221015/buyuk-eczaci-mitingi-ertelendi-1062346308.html

Büyük Eczacı Mitingi ertelendi

Büyük Eczacı Mitingi ertelendi

Türk Eczacıları Birliği’nce Ankara’da düzenleneceği açıklanana Büyük Eczacı mitinginin Bartın’daki maden faciası nedeniyle ertelendiği bildirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

eczacı

eczacılık

eczane

türk eczacıları birliği (teb)

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protesto

maden

maden faciası

maden ocağı

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Türk Eczacıları Birliği’nce yapılan açıklamada, “Bartın Amasra'da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altında kalması ve ilk belirlemelere göre 22 maden işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek 'Büyük Eczacı Mitingi'ni erteleme kararı almıştır. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221015/amasradaki-maden-ocaginda-calismalara-katilan-madenciler-yasadiklarini-anlatti-1062344036.html

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